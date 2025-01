Mais de 21 mil sergipanos recuperaram o bem-estar por meio do Opera Sergipe

O programa Opera Sergipe transformou a vida de 21.297 sergipanos que precisavam realizar um procedimento eletivo. A agilidade na execução das cirurgias, em um prazo de até 60 dias desde o primeiro atendimento, reflete a eficiência do programa do Governo do Estado em garantir qualidade de vida e o bem-estar dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Opera Sergipe abrange os 75 municípios sergipanos e tem contribuído para a redução do tempo de espera dos usuários pelos procedimentos eletivos. Uma das beneficiárias é a dona de casa Maria Elisângela Guimarães, de 56 anos. Ela teve a sua saúde restabelecida após passar por um procedimento para retirada de pedra na vesícula. Antes da cirurgia, Elisângela sentia dores constantes, comprometendo sua rotina e autonomia do dia a dia. “Além das dores, vomitava o tempo todo, passava mais tempo dentro de um hospital do que na minha própria casa. Eu já não aguentava mais, foi quando descobri o Opera Sergipe que mudou a minha vida”, afirmou a cozinheira.

Para Elisângela, o Opera Sergipe representa uma nova vida. “Depois da minha cirurgia, a mudança foi notória. Sem dores e já consigo comer bem, o que antes não vinha acontecendo. Só tenho a agradecer a iniciativa do Governo do Estado que, com certeza, salvou a minha vida”, disse.

Quem também tem história para contar com o Opera Sergipe é a dona de casa Acácia Medeiros, de 45 anos. Ela fez a cirurgia de histerectomia pelo programa e destacou a resolutividade. “Sentia muitas dores e tinha diversos sangramentos. Foi quando decidi dar entrada no processo para a realização do meu procedimento e tudo fluiu com rapidez. Me sinto feliz por conseguir recuperar o meu bem-estar”, comemorou Acácia.

Procedimentos ofertados

O Opera Sergipe conta com a realização dos seguintes procedimentos em sua primeira fase: histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia (por via vaginal), correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral), hernioplastia recidivante e laqueadura tubária.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, ressaltou o avanço do programa, bem como destacou o impacto positivo na vida das pessoas. “O objetivo da gestão estadual é atender as necessidades da população, garantindo o acesso fácil aos procedimentos eletivos fundamentais na promoção da saúde e bem-estar dos sergipanos. Com o programa, ofertamos diversos procedimentos eletivos e, em breve, o nosso intuito é que a oferta seja ampliada para outros tipos de cirurgias”, explicou o secretário.

Acesso ao programa

Para ser atendido pelo Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais habilitados: Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos e Hospital e Maternidade Santa Isabel. Após passar por avaliação do médico, sendo confirmada a necessidade do procedimento, a cirurgia é agendada. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android.

