Mais de 52 mil alunos de SE comparecem ao 2º dia de provas do Enem

Número supera em 4,9 mil alunos o total de estudantes sergipanos que fizeram as provas

De um total de 69,3 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Sergipe, 52,1 mil (75,2%) compareceram às provas no último domingo, 10 de novembro, segundo informações do Ministério da Educação. O número supera em 4,9 mil estudantes o total de inscritos sergipanos que fizeram as provas do segundo dia do Enem em 2023, quando houve o registro de 47,2 mil alunos.

Tradicionalmente, a presença no segundo dia é menor do que a do primeiro dia em todo o país. Em 3 de novembro, data da primeira avaliação do Enem, com a redação e avaliações de linguagens, cerca de 54,7 mil (78,9%) estudantes de Sergipe compareceram. Em 2023, dos 65,5 mil inscritos no estado, 49,3 mil fizeram as provas no primeiro dia.

Neste ano, o Enem contabilizou mais de 4,32 milhões de inscrições em todo Brasil, número superior ao total de inscritos em 2023 (3,93 milhões) e 2022 (3,47 milhões). Da mesma forma, o índice de participação do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano supera os de 2022 e 2023 tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas.

Em 2024, 3,15 milhões de alunos (73,4% do total, contra 71,9% de 2023) compareceram às provas no primeiro dia (3/11), enquanto 2,98 milhões de alunos fizeram o Enem no segundo dia de avaliação (10/11).

GABARITO E RESULTADO – Os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão divulgados na próxima semana. Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

Foto: Bruna Araújo/MEC

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República