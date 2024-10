Mais de 6 mil pacientes já foram beneficiados com cirurgias oftalmológicas

Entre os inúmeros esforços para a recuperação da saúde ocular da população, o Enxerga Sergipe, parceria do Governo do Estado junto aos municípios sergipanos, tem desenvolvido um papel importante na realização de cirurgias oftalmológicas. Ao longo de pouco mais de um ano, o programa já realizou 6.029 cirurgias de catarata e pterígio, mostrando o impacto positivo que a saúde pública pode ter na vida da população, tanto na celeridade das cirurgias oftalmológicas, quanto no tratamento das doenças que podem levar à perda de visão.

A cirurgia de catarata e pterígio são procedimentos comuns, mas que impactam diretamente a vida do paciente. Foi o caso da senhora Maria Helena Souza Andrade, de 76 anos , moradora do município de Simão Dias. Para ela, a oportunidade de fazer a cirurgia de catarata tem sido fundamental para devolver sua autonomia no dia a dia.

“Só com a cirurgia de um olho já vi uma diferença enorme, pois antes eu enxergava muito pouco. Não conseguia costurar, ler letras miúdas e hoje eu consigo. Mas agora vou conseguir ainda mais com a cirurgia do outro olho, que tenho certeza que vai melhorar a minha visão em 100%. O Governo de Sergipe está de parabéns pela iniciativa de devolver a saúde ocular de tantas pessoas”, contou dona Maria.

O senhor José Neilton da Trindade, de 58 anos, é de Lagarto e trabalha com jardinagem. Ele já realizou a cirurgia de um olho e descreveu como o Enxerga mudou a sua vida. “Eu via tudo embaçado e não estava enxergando de longe, não conseguia ler e muito menos dirigir. O programa é maravilhoso, facilitando o nosso acesso a esse tipo de cirurgia, super organizado e com um atendimento dos profissionais”, disse José.

O programa

Muitas histórias de superação já foram contadas desde o lançamento do Enxerga Sergipe, em junho de 2023. As cirurgias pelo programa são realizadas de forma regionalizada pelos municípios nas regiões de Saúde: Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Propriá e Lagarto, sendo que o município de Nossa Senhora da Glória encaminha a relação para Itabaiana, e Aracaju encaminha para Nossa Senhora do Socorro.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que o avanço do Enxerga Sergipe mostra o comprometimento da gestão estadual em promover saúde qualificada e célere à população sergipana. “O Governo está empenhado em continuar reduzindo o tempo de espera pelas cirurgias oftalmológicas, viabilizando o acesso aos procedimentos e permitindo que mais pessoas recuperem sua visão e consequentemente tenham mais qualidade de vida”, frisou.

Para ter acesso ao Enxerga Sergipe, o paciente precisa ser diagnosticado com catarata e pterígio por um médico oftalmologista, seja em consulta pública ou privada, e procurar a Secretaria de Saúde do município que reside, para que seja atendido nas cidades sedes das regiões de Saúde.

Foto: Flávia Pacheco