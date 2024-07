Mais Médicos tem 22 vagas para cidades sergipanas; veja lista

O programa “Mais Médicos” do Governo Federal, está com inscrições abertas até o sábado (06), para 3.184 vagas em todo o país, sendo 22 em cidades sergipanas.

Nesta fase de seleção estão sendo ofertadas 3.184 vagas. Além de Aracaju, os municípios que devem receber os profissionais estão: São Cristóvão; Aquidabã; Boquim; Itabaiana; Lagarto; Simão Dias; Umbaúba; Carira; Cristinápolis; General Maynard; Indiaroba; Japaratuba; Muribeca; Nossa Senhora do Socorro; Pacatuba; Propriá; Rosário do Catete; São Miguel do Aleixo; Siriri; Telha e Tobias Barreto. Cada cidade tem uma vaga.

Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

Quem pode participar?

Todos os profissionais médicos poderão participar, porém, os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil terão prioridade na seleção e ocupação das vagas ofertadas pelo ‘Mais Médicos’. Veja abaixo a ordem de prioridade:

– Médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (CRM Brasil);

– Médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior (Intercambista Brasileiro);

– Médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior (Intercambista Estrangeiro).

Cotas

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o edital seguirá a política de cotas pela primeira vez. “São 20% das vagas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência. Seguimos assim nossa visão de inclusão. Vamos divulgar o edital! Temos muitos médicos aguardando essa oportunidade”, destacou Trindade.