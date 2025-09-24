Manoel Bonfim é a melhor escola pública dos Jogos Escolares TV Sergipe

Alunos da EMEF Manoel Bonfim do bairro Bugio que treinam handebol no Estação Cidadania festejaram bons resultados ao fim da primeira fase dos Jogos Escolares TV Sergipe. O time masculino conquistou medalha de ouro na categoria infanto e a equipe feminina ganhou ouro no infantil e bronze no infanto.

Graças ao desempenho no handebol, a EMEF Manoel Bomfim terminou na 6ª posição geral e como a melhor escola pública de Sergipe na competição. O professor de educação física e responsável pelas duas categorias, Newton Carlos, destacou o compromisso dos alunos durante toda a temporada.

“Esses títulos não caíram de paraquedas. São frutos do treinamento de longos anos que fazemos com alunos no complexo esportivo do Estação Cidadania. Desde já, agradecemos a parceria com a Secretaria de Esportes de Aracaju em cede o espaço para treinos e outros apoios ao nosso time, como viagens e promoção de campeonatos”, disse o treinador.

Ryan Davi de 14 anos é um dos atletas de destaque na categoria infanto. Ele é bicampeão dos Jogos Escolares TV Sergipe com a escola Manoel Bomfim e agradeceu a dedicação do professor Newton durante os últimos anos. “Tudo que sabemos em quadra é graças aos ensinamentos de nosso treinador, um verdadeiro professor dentro e fora das quatro linhas”, pontuou o atleta.

Ana Clara Félix de 12 anos celebrou com os colegas de turma a medalha de ouro na categoria infantil. Ela é uma das mais novas do grupo e também creditou a conquista ao treinador da equipe. “Nosso professor formou uma família dentro da escola, ele nos incentiva a jogar handebol, a estudar e também a ser pessoas melhores fora da escola”, acrescentou.

O secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), Aquiles Silveira, frisa o compromisso com o apoio ao desporto escolar e parabeniza os alunos e o professor Newton Carlos. “A escola utiliza o ginásio do Estação Cidadania para treinar as três categorias no masculino e feminino. É um projeto muito bem desenvolvido e que vem mostrando excelentes resultados nas competições estudantis”, avaliou o secretário.

Para a secretaria da Educação de Aracaju, Edna Amorim, esse é um momento de muita alegria: “É o fortalecimento da escola pública no envolvimento com a prática esportiva que além de garantir o cuidado com a saúde, fortalece as relações de convivência e parceria entre os estudantes” afirmou.

O coordenador de educação física e esportes da Secretaria Municipal de Educação, Igor Sampaio, enalteceu o trabalho em conjunto com a Sejesp que vem alcançando bons resultados dentro e fora das quadras. “Muitos alunos precisam apenas de uma oportunidade. A chance de ter um bom professor, uma boa escola, um bom espaço de treino pode representar um futuro promissor como desportista ou profissional em qualquer área que venha escolher”, concluiu.

O próximo desafio da EMEF Manoel Bomfim são os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) que vão ocorrer em outubro na cidade de Uberlândia-MG. A vaga foi conquistada após o título nos Jogos da Primavera em junho deste ano.

Texto e foto AAN