Marcha tem vitória do estreante João Henrique Bertoldi em Aracaju

Um estreante em competições nacionais João Henrique Bertoldi (AADA-SC) roubou a cena na disputa dos 10.000 m da marcha atlética na manhã deste domingo (13/8), no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-18 de Atletismo, na pista da Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju, Sergipe. João venceu com 53:45.45 e a prata foi conquistada por Davi Gabriel Bastos da Silva (Estação Conhecimento Serra-ES), com 55:13.67, e o bronze por João Victor de Souza (CASO-DF), com 56:55.52.

João Henrique, de 16 anos, treina em Ascurra, Santa Catarina, com um clima mais ameno do que encontrou em Aracaju e, por isso, foi impossível correr abaixo de 49:00 como queria. O clima não ajudou, mas comemorou muito o seu primeiro título brasileiro e nos 10.000 m da marcha atlética em sua estreia na distância.

João é de Apiuna, mas sem apoio da cidade foi treinar em Ascurra, cidade vizinha com o professor Brian William Schmoezel, um ex-marchador e professor de Educação Física. “Foi depois de um acompanhamento psicológico e para evitar um quadro de depressão que fui chamado pela escola e convidei o João para treinar, primeiro na corrida e depois na marcha. Ele ganhou o Estadual nos 5.000 m marcha atlética e se animou. Tem o sonho de ser atleta na seleção brasileira”, conta o treinador.

João mostra no celular a sua foto com o marchador Matheus Correa, atleta olímpico, de Blumenau, e diz que recebe mensagens de incentivo de marchadores experientes. “O meu sonho é estar na seleção”, confirma, mostrando a foto da bandeira do Brasil, dos aros olímpicos e com Matheus Correa.

Davi Gabriel Bastos da Silva, de 15 anos, disse que começou na marcha “brincando de marchar na praia”. O treinador Diogo Mello de Rosa viu e convidou para treinar. Foi o seu primeiro título brasileiro. “Até os sete quilômetros eu estava bem, mas nos últimos três o calor pesou e eu pensava faltam só três e daí era fazer 1.000 a 1.000 metros. Pensei no meu treinador e na minha mãe.”

João Sena observou que o bronze de João Victor, que tem 15 anos e ainda é atleta da categoria sub-16, de Paranoá (DF), foi o décimo pódio em Brasileiros Sub-18 conquistado pela CASO desde que Caio Bonfim ganhou ouro em 2007.

