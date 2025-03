Hospital Primavera promove a 4ª edição do Mutirão de Colonoscopia

A prevenção do câncer colorretal deve acontecer durante todo o ano. No entanto, o mês de março, conhecido como Março Azul, lembra da importância da conscientização e o alerta sobre a saúde intestinal com foco em prevenir doenças. Pensando nisso, o Hospital Primavera, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, o Laboratório Patologika e Cardiomedh Produtos Médicos, realizou no último domingo, dia 30/03, a quarta edição do Mutirão de Colonoscopia. Uma ação que reforça a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce a uma das neoplasias mais comuns no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que aproximadamente 45 mil novos casos sejam diagnosticados este ano.

A iniciativa teve a participação de médicos especializados, incluindo gastroenterologistas, endoscopistas e proctologistas, com apoio de uma equipe de anestesiologia, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os procedimentos foram realizados em 50 pacientes, sendo 40, que aguardavam na fila de espera do SUS – Sistema Único de Saúde, e 10, para colaboradores da Rede Primavera. O objetivo foi acelerar os possíveis diagnósticos de câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino, e outras doenças intestinais, além de beneficiar pacientes que já se encontravam na fila de espera, reduzindo assim, a demanda existente.

A superintendente assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, aproveitou o momento para afirmar o compromisso da Rede Primavera em promover mais um trabalho voltado para a prevenção das doenças. “Quero agradecer a todos os colaboradores e parceiros que se preocupam em viabilizar uma ação para cuidar das pessoas, e esse é o nosso verdadeiro propósito”, finalizou.

“Anualmente, realizamos esta ação em parceria com o Hospital Primavera, fundamental para o Março Azul, que visa conscientizar a população sobre o câncer colorretal. Este mutirão de colonoscopias é uma oportunidade valiosa para a detecção precoce da doença, uma vez que o câncer de intestino, quando diagnosticado em estágios iniciais, apresenta taxas de cura que podem ultrapassar 90%”, enfatizou o secretário da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri.

Mais uma vez Cardiomedh Produtos Médicos firmou parceria. A supervisora de vendas, Juliana Lisa, reforçou a satisfação em estar presente no mutirão e contribuir com todos os materiais necessários para dar suporte aos médicos e pacientes.

De acordo com o proctologista da Rede Primavera, Dr. Felipe Torres, a ação é de grande importância, pois o câncer colorretal é evitável na maioria dos casos. “Os exames de rastreamento permitem a detecção e retirada de lesões pré-malignas pela colonoscopia, bem como o diagnóstico precoce de lesões malignas em estágios iniciais, o que melhora as chances de cura. O tumor pode causar sintomas como dor abdominal, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal e perda de peso involuntária. Diante desses sinais, é fundamental buscar avaliação médica para investigação. É preciso conscientizar a população acima de 45 anos para fazer o exame de colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, e o exame oculto nas fezes, todos os anos”, ressaltou Dr. Felipe.

Maria Sabina Marques dos Santos, de 47 anos, foi uma das pacientes que teve a chance de participar do mutirão. “Achei muito boa a ideia desse mutirão para ajudar pessoas, que, assim como eu, não têm condições de pagar por esse exame. Eu sentia dores no intestino e a médica pediu para o encaminhamento e surgiu esse mutirão, então hoje estou aqui para realizar o exame”, disse.

Um momento de alívio também para o técnico em refrigeração do Hospital Primavera, Valdir Vieira dos Santos, de 57 anos, que pela primeira fez parte do mutirão e parabenizou a todos os envolvidos em proporcionar um trabalho muito importante de prevenção e de cuidar das pessoas.

