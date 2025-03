Marlus Viana, Pedro Lua e Joésia Ramos são atrações da Semana da Cajucidade

Programação musical gratuita acontece até domingo, 23 de março, no Shopping Jardins e conta também com Samba de Coco da Mussuca, exposições de moda e arte, festival gastronômico e feirinha de economia criativa

Iniciada na última terça-feira, 19 de março, com show da cantora Amorosa, a Semana da Cajucidade segue movimentando o Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A programação que celebra a cultura, a identidade e o orgulho de pertencer à capital sergipana segue até o próximo domingo, 23 de março, brindando o público de todas as idades com diferentes expressões artísticas, moda autoral, artesanato, gastronomia e muita música.

As atividades acontecem em diferentes pontos do mall e os shows gratuitos são realizados diariamente, a partir das 18h30 na Praça de Alimentação Jardins. Nesta sexta-feira, 21, quem comanda a festa é o cantor Marlus Viana, que brindará o público com grandes sucessos da sua carreira e a inédita “O Melhor Lugar do Universo”.

No sábado, 22, será a vez de Pedro Lua alegrar a plateia com o seu estilo único e repertório singular, que inclui uma versão repleta de personalidade da canção “Som que Balança”, gravada nos anos 1990 por Rogério, pai do jovem cantor. Encerrando a programação musical, a cantora Joésia Ramos subirá ao palco no domingo, 23, às 17 horas e às 18h30, o público será agraciado com a beleza e a autenticidade do Samba de Coco da Mussuca.

A Semana da Cajucidade segue até o dia 31 de março com exposição de artes visuais com a curadoria do artista Fábio Sampaio, mostra de moda autoral com Negra Luz e Rafaela Castro, criadora da marca Severinas, e flash tattoo com ilustrações criadas por Fábio Sampaio, além de feirinha de produtos e delícias artesanais da Serra do Machado e festival gastronômico recheado de delícias regionais nas praças de alimentação e restaurantes com valores a partir de R$ 17.

Confira a programação:

Até 31 de março

Exposição de artes visuais: em frente ao Cana Express e em frente ao Café São Braz;

Exposição de moda autoral: em frente à loja Vivara e em frente ao Espaço Pet;

Feirinha de produtos artesanais da Serra do Machado: em frente à loja C&A;

Flash Tattoo “Aju na Pele por Fábio Sampaio”: em frente ao Café São Braz.

Atrações artísticas na Praça de Alimentação Jardins

Sexta-feira (21/03)

18h30 – Marlus Viana

Sábado (22/03)

18h30 – Pedro Lua

Domingo (23/03)

18h30 – Samba de Coco da Mussuca

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação