Matrículas na rede estadual seguem abertas durante todo o ano letivo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), informa que, embora o período de matrículas tenha se encerrado no dia 24 de janeiro, o Portal da Matrícula permanece ativo durante todo o ano letivo de 2025. Alunos, pais ou responsáveis podem acessá-lo, independentemente da campanha de matrícula. As inscrições podem ser feitas enquanto houver disponibilidade nas instituições de ensino cadastradas no sistema. O acesso deve ser feito pelo endereço eletrônico: matriculaonline.seduc.se.gov.br/ .

No portal, os alunos ou responsáveis devem selecionar a série, município, turno e escola desejada, preenchendo o formulário de cadastro. Para estudantes menores de idade, o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelos pais ou responsáveis. Durante a campanha de matrículas, 140.035 alunos foram inscritos em escolas estaduais, contemplando diversas modalidades de ensino: anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio parcial e integral, ensino médio profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos profissionalizantes para quem já concluiu o ensino médio.

A coordenadora do Núcleo Gestor de Matrículas Online, Jaqueline Andrade, ressaltou a importância de manter o portal disponível. “O Portal da Matrícula está disponível e atualizado em tempo real. Por isso, os estudantes e responsáveis devem acompanhar o sistema, pois novas vagas podem surgir, inclusive em escolas próximas à residência do aluno”. Jaqueline também destacou a necessidade de atenção às vagas que podem surgir ao longo do ano. “É importante lembrar que o processo de matrícula nas instituições da Rede Pública Estadual é contínuo durante todo o ano letivo, enquanto houver vagas disponíveis, para garantir que todos os estudantes tenham acesso à educação”, afirmou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou o compromisso da Seed em assegurar uma educação de qualidade. “Garantir o acesso à educação é a base de qualquer sociedade. Estamos prontos para receber os alunos com escolas modernizadas, climatizadas e equipadas, para oferecer um ambiente de aprendizado mais confortável e eficiente. A matrícula é o início desse processo, e estamos aqui para assegurar que nenhum aluno fique fora da sala de aula”, destacou.

Documentação

Para efetivar a matrícula, é necessário comparecer presencialmente à escola para entrega dos documentos e assinatura do termo de matrícula. Os pais ou responsáveis devem apresentar: comprovante de matrícula online, original ou cópia da certidão de nascimento, documento de identidade (RG), CPF, Número de Inscrição Social (NIS), quando houver, guia de transferência ou declaração de vínculo, comprovante de residência, quando disponível, Termo de responsabilidade e Termo de autorização (fornecidos pela escola no ato da matrícula), relatório médico e avaliação biopsicossocial para estudantes da Educação Especial, quando aplicável, declaração de vacinação atualizada, fornecida pela Unidade Básica de Saúde (UBS), obrigatória para crianças de 6 a 12 anos e para outras faixas etárias quando houver, cartão de vacinação para crianças de até 6 anos de idade, duas fotografias 3×4.

Para mais informações, entrar em contato pelo número 0800 285 5321.

Foto: Maria Odília