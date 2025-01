Matrículas na Rede Municipal de Aracaju Começam nesta Segunda

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que iniciou nesta segunda-feira (06) as matrículas para as escolas da rede pública municipal e segue até o fim de janeiro, com a etapa online, realizada por meio do Portal da Matrícula.

A Semed diz que entre os dias 6 e 7, poderão realizar a matrícula os alunos da educação especial que desejam fazer transferência interna, ou seja, mudar de escola dentro da rede. Nos dias 9 e 10 de janeiro, o procedimento estará aberto para os demais estudantes que queiram realizar transferências.

Para os novos alunos da educação especial, as matrículas ocorrerão nos dias 16 e 17 de janeiro. Já para o público geral, a inscrição será realizada nos dias 23 e 24 de janeiro. Quem precisar de vagas remanescentes poderá se matricular a partir de 29 de janeiro.

Em caso de dúvidas, a população pode contar com o “Plantão de Matrícula”, que está disponível pelos telefones (79) 3179-1574 (ligações) e (79) 98106-2969 / 98166-7342 (WhatsApp).

