MEC divulga nesta terça lista dos pré-aprovados na seleção do Fies

Agora, os candidatos pré-aprovados terão que complementar as informações prestadas no ato da inscrição; os que não forem convocados já entrarão na lista de espera do Fies

O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar nesta terça-feira, 11, a lista dos candidatos pré-aprovados no processo seletivo para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que está ofertando neste semestre mais de 77 mil vagas de financiamento para cursos superiores em faculdades e universidades particulares de todo o Brasil. A lista está disponível para consulta no Portal Acesso Único (https://acessounico.mec.gov.br).

Os pré-aprovados foram classificados na chamada única, com base no número de vagas do grupo de preferência. Agora, entre quarta, 12, e sexta, 14, eles devem complementar as informações prestadas no ato da inscrição, acessando o sistema FiesSeleção.

Após essa etapa, o candidato terá prazos para validar estas informações junto à instituição de ensino escolhida e também na Caixa Econômica Federal, onde o contrato será assinado após a aprovação. Esses prazos estarão no comprovante de inscrição gerado no sistema, que são acessados mediante senha pessoal.

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única do Fies estão incluídos automaticamente em uma lista de espera, que ficará aberta entre os dias 18 de julho e 29 de agosto. Eles poderão ser chamados para as vagas remanescentes e devem acompanhar sua eventual pré-seleção na página do Fies.

O programa público financia até 100% do valor dos cursos superiores presenciais nas instituições privadas, de acordo com a renda familiar bruta do aluno. As parcelas do financiamento são gradualmente reduzidas e o contrato pode ser renovado a cada semestre letivo, com prazo de pagamento que pode chegar a mais que o dobro do tempo do curso.

Entre as 1.265 instituições que participam desta edição do Fies, estão a Universidade Tiradentes (Unit Sergipe), que oferece 141 vagas nos campi Farolândia (Aracaju), Estância e Itabaiana; e o Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), que oferece 62 vagas no Campus Recife.

Outras dúvidas e informações sobre o Fies, incluindo a lista completa dos documentos a serem apresentados na fase de complementação, podem ser conferidas e esclarecidas pelo site https://www.unit.br/fies, pelo telefone 0800-729-2100, ou através do plantão das equipes especializadas nos campi de cada unidade, entre 8h e 18h.

Asscom | Grupo Tiradentes

com informações do MEC