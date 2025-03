MEC indica reitor temporário para Universidade Federal de Sergipe

O Ministério da Educação nomeou nesta segunda-feira (24), de forma temporária, o professor André Maurício Conceição de Souza como reitor da Universidade Federal de Sergipe.

Ele assume a função em substituição ao professor Rosalvo Ferreira Santos, que estava no cargo desde a última segunda-feira (17), após o fim do mandato do ex-reitor Valter Joviniano de Santana Filho.

O professor André Maurício Conceição de Souza venceu a consulta pública realizada pela UFS em outubro de 2024 e lidera as listas tríplices elaboradas pelo Colégio Especial Eleitoral que foram encaminhadas para o Ministério da Educação (MEC), após uma nova eleição ser recomendada. Enquanto o trâmite administrativo para a nomeação definitiva não é concluído, o professor foi nomeado para exercer a função de modo temporário.

O novo reitor da UFS possui graduação em Física pela universidade, com mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e pós-doutorados na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, e na University of Central Florida, nos Estados Unidos. André Maurício Conceição de Souza é professor titular, foi vice-reitor, diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Sergipe.

Com informações do portal G1/SE