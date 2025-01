O sorteio da Mega-Sena, do concurso 2.813, foi realizado na noite desta quinta-feira (09), em São Paulo e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 16 milhões.

Os números sorteados foram: 10 – 21 – 32 – 38 – 51 – 58.

Com cinco acertos tiveram 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 82.554,02 para cada uma. Já os quatro acertos saíram para 2.312 apostas, com R$ 1.326,25 para cada.

O próximo sorteio da Mega será no sábado (11).