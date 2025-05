Mega Triagem em Aracaju vai selecionar jovens para tratamento dentário gratuito

A ONG Turma do Bem (TdB), por meio do projeto “Dentistas do Bem”, realizará uma Mega Triagem no dia 15 de maio de 2025, com o objetivo de identificar jovens em situação de vulnerabilidade social que enfrentam graves problemas bucais e não têm condições de arcar com os custos de um tratamento odontológico. A expectativa dos organizadores é atender mais de 300 jovens nesta primeira etapa do projeto.

Em Aracaju, a capital sergipana se une a mais de 100 municípios brasileiros na realização da Mega Triagem, considerada a maior ação simultânea de triagem odontológica do país. A iniciativa busca selecionar crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos para receber atendimento odontológico gratuito até completarem 18 anos.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, 76,1% dos jovens entre 15 e 19 anos já tiveram algum dente afetado por cárie, e 60,8% dos adolescentes com 12 anos necessitam de tratamento odontológico.

Na capital sergipana, a ação será coordenada pelo dentista Martin Mansilla, representante da Turma do Bem em Aracaju. Segundo ele, a triagem representa uma oportunidade real de transformação. “Cuidar da saúde bucal é mais do que estética, é autoestima, é dignidade. Poder proporcionar isso de forma gratuita, com o apoio de tantos colegas voluntários, é extremamente gratificante”, afirma.

Durante a triagem, os jovens passarão por uma avaliação feita por dentistas voluntários, por meio de um exame visual não invasivo. Além disso, serão distribuídos kits de higiene bucal. Em algumas cidades, crianças entre 5 e 10 anos também participarão de atividades educativas do projeto “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, realizado em parceria com uma grande marca de creme dental.

Para participar, é necessário comparecer na sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO/SE), localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, das 9h às 12h e das 13h às 16h, acompanhado de um responsável legal, portando RG e comprovante de residência.

Texto e foto Luzia Teles