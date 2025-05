Ministério da Saúde realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado 

Ministério da Saúde realiza, neste sábado (10), o Dia D de vacinação contra a gripe, uma grande mobilização para proteger a população antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios. A ação acontece de forma simultânea nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste com atuação conjunta dos Governo Federal, estados e municípios. A meta é vacinar 90% do público-alvo, mais de 81,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes.

A iniciativa marca a retomada do Dia D Nacional pela vacinação no país. “O Brasil vai voltar a fazer grandes mobilizações nacionais pela vacinação, que é a nossa principal aliada para salvar vidas. O Dia D é uma grande oportunidade para ampliar a nossa cobertura e proteger os mais vulneráveis e evitar complicações que sobrecarregam o SUS”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “No caso da gripe, a imunização pode reduzir em até 60% casos graves e óbitos”, explica.

Para reforçar a cobertura vacinal, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 51,3 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados e o Distrito Federal. A imunização é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o país e pontos de vacinação que serão montados nas cidades. A estratégia do Dia D foi pactuada entre o Governo Federal e as secretarias estaduais e municipais de saúde, como forma de intensificar a vacinação e alcançar a meta da campanha.

A expectativa da campanha, que começou no dia 7 de abril, é vacinar mais de 32 milhões de idosos, 15 milhões de crianças e 1,6 milhão de gestantes, além de milhões de pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, professores, povos indígenas, população em situação de rua, entre outros.

Na região Norte, a campanha de vacinação contra gripe terá início no segundo semestre, considerando as particularidades climáticas da região já que, nessa época, durante o “Inverno Amazônico”, a circulação viral e a transmissão da gripe são mais frequentes.

Brasil registra aumento de casos de doenças respiratórias

Nesta terça-feira (6), o Ministério da Saúde anunciou um incentivo anual de R$ 100 milhões para reforçar o atendimento a crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no SUS, público que tem registrado aumento nas hospitalizações. O cenário atual é marcado pela predominância do vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças pequenas e pelo crescimento das infecções por influenza e em idosos.

Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado em 30 de abril, foram notificados 45.228 casos de SRAG este ano no Brasil, sendo 42,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Desse total, 38,4% foram causados por VSR, 27,9% por rinovírus, 20,7% por covid-19, 11,2% por influenza A e 1,6% por influenza B.

Os dados apontam que o vírus sincicial respiratório (VSR) lidera os casos de SRAG. O aumento tem sido mais expressivo entre crianças de até dois anos. Já entre adultos e idosos, observa-se crescimento nas hospitalizações por influenza A.

Incorporada recentemente no SUS, a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) está prevista para ser disponibilizada à população no segundo semestre deste ano. Além disso, casos de bronquiolite podem ser reduzidos com a imunização contra a gripe.

A vacina contra Covid-19 foi integrada ao Calendário Nacional de Vacinação e passou a fazer parte da rotina de imunização para crianças menores de 5 anos, gestantes e idosos. A vacina ofertada no SUS é a mais atualizada contra as cepas em circulação e está disponível em todo o país.

Quem pode se vacinar contra a gripe?

A imunização é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o país. A vacinação é recomendada para mais de 20 grupos prioritários, com foco especial em:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde e professores das escolas públicas e privadas

Trabalhadores dos Correios

Trabalhadores Portuários

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com comorbidades, outras condições especiais e deficiência permanente

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

Profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade e Adolescentes e jovens em medida socioeducativa e Funcionários do Sistemas Prisional

Doses distribuídas por UF e estimativa populacional da campanha de influenza, 2025

DOSES DISTRIBUÍDAS ESTIMATIVA POPULACIONAL Alagoas 800.000 1.333.887 Bahia 3.832.000 6.367.659 Ceara 2.208.000 3.667.002 Distrito Federal 728.000 1.217.540 Espírito Santo 1.032.000 1.718.059 Goiás 1.700.000 2.827.857 Maranhão 1.700.000 2.832.473 Mato Grosso 856.000 1.427.326 Mato Grosso do Sul 764.000 1.290.935 Minas Gerais 6.964.000 9.479.625 Paraíba 1.240.000 1.695.466 Paraná 3.768.000 4.931.410 Pernambuco 2.348.000 3.901.833 Piauí 816.000 1.360.528 Rio de Janeiro 4.388.000 7.287.800 Rio Grande do Norte 796.000 1.456.386 Rio Grande do Sul 3.204.000 5.324.788 Santa Catarina 2.000.000 3.322.059 São Paulo 11.648.000 19.328.960 Sergipe 532.000 893.218 Total Geral 51.324.000 81.664.811

