MMLN recebe visita técnica de representantes do Ministério da Saúde

Com o objetivo de conhecer ações e projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no sábado, 14, o secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS), Jerzey Timóteo, visitou a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN), no bairro 17 de março.

O representante do Ministério da Saúde e sua equipe também participou do Dia D de mobilização contra o Aedes aegypti, e aproveitou para conhecer ações e projetos desenvolvidos pela Rede de Atenção Primária (Reap) da capital.

“Aqui na Maternidade, os representantes conheceram de perto dois projetos que desenvolvemos, que são as visitas guiadas às gestantes e o Alô mamãe”, destaca a diretora de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Taise Cavalcante.

Projetos

A “visita guiada” é uma ação articulada com as Unidades de Saúde da Família (USFs) da rede municipal, que oferece às gestantes uma visita às instalações da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN), para que possam conhecer toda a logística de atendimento multidisciplinar disponível, desde a recepção até a alta médica.

“Em articulação com o Núcleo de Educação Permanente da Maternidade, é montado um cronograma semanal, sempre às terças-feiras, que visa atingir todas as unidades que oferecem o pré-natal na capital. Na visita é detalhado todo procedimento, quais os documentos, quais os exames e encaminhamentos médicos que a gestante precisa trazer para o atendimento. Bem como, as regras para visitação, acompanhantes e a eventual permanência na unidade em caso de necessidade”, explica a diretora.

Após percorrerem as instalações do térreo, onde funcionam as enfermarias de estabilização e os leitos Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), os representantes conheceram os demais pavimentos e os serviços que são oferecidos.

Outro projeto desenvolvido é o “Alô mamãe”, onde todos os bebês que nascem na Maternidade já saem com uma consulta marcada nos seus primeiros sete dias. “Esta consulta serve para melhorar a adesão da mãe e do bebe, aumentando a cobertura vacinal, avançado no desenvolvimento da criança e baixando a mortalidade infantil no primeiro ano de vida”, ressalta Taise.

Para o secretário adjunto da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS), Jerzey Timóteo, foi extremamente importante conhecer a Maternidade Lourdes Nogueira, e ver como ela se encaixa nos preceitos e nas diretrizes da Rede Alyne.

“Foi muito bom conhecer a maternidade Lourdes Nogueira, e ver esta nova roupagem do cuidado à gestante e a rede materno infantil. Toda experiência de conhecimento, desde a recepção, o processo de acolhimento, o centro obstétrico, a rede canguru e a articulação com a Rede Primária, são excelentes alternativas e vitrines para a Rede Alyne, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, e visa reduzir a mortalidade materna. A iniciativa é uma reestruturação da Rede Cegonha, e foi batizada em homenagem a Alyne Pimentel, uma jovem negra que morreu em 2002, aos 28 anos, por falta de atendimento adequado na saúde pública”, completa o secretário.

