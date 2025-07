Mobilização de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço acontece neste sábado

Neste sábado, 26, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), realiza uma mobilização para conscientização da população sobre cuidados, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. A ação será realizada das 8h às 14h, no Parque da Sementeira.

A iniciativa, alusiva à Campanha Nacional ‘Julho Verde’ e ao Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho, traz uma programação especial para a promoção da saúde e bem-estar da população. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Entre as ações estão a realização de exame de rastreio como a ultrassonografia cervical, triagem presencial para pacientes com sintomas suspeitos de câncer de cabeça e pescoço, orientações de prevenção, avaliação nutricional e atividade física. A programação conta ainda com show musical, além da distribuição de brindes e panfletos. Para a realização da ultrassonografia, haverá a entrega de senhas, limitadas a 60 exames.

Além do Huse, a campanha conta com a realização da Unidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço de Sergipe (UnicapSE) e da Fundação Estadual de Saúde (Funesa).

Dados

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente este ano são estimados 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, entre eles da cavidade oral, tireoide e laringe. Somando-se os de pele não melanoma que podem afetar essa região, esse número é ainda maior: em Sergipe, são estimados 480 casos por ano, além de 2.080 casos de pele não melanoma.

Entre os principais sintomas da doença estão nódulo na boca, pescoço ou mandíbula, inchaço ou ferida que não cicatriza em 15 dias, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na região da boca, dificuldade de engolir, problemas na fala, dificuldades e dor ao mexer a boca, além de alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias.

Foto: Ascom SES