Moradores do loteamento Santa Cecília protestam contra falta de infraestrutura

Os moradores do bairro Santa Cecília, no município de Nossa Senhora do Socorro, realizaram na manhã desta quarta-feira (21), um protesto na Avenida Lauro Porto, contra a falta de infraestrutura do local, que piora principalmente nos períodos chuvosos.

Eles alegam que, com a chuva, água de esgoto entra nas residências, o que resulta na perda de móveis, proliferação de doenças e outras questões. A região enfrenta um problema estrutural grave, que se arrasta há anos.

Em nota oficial, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que está atuando no bairro Santa Cecília, especialmente nas localidades que vêm sendo afetadas pelas chuvas e recorrentes alagamentos.

Ainda segundo a nota, o problema estrutural na região é antigo, mas a atual gestão está acompanhando de perto a situação e já conduz estudos técnicos para buscar uma solução definitiva.

Foto redes sociais