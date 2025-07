Morre em Sergipe ambientalista, político e poeta Lizaldo Vieira

Faleceu na manhã desta segunda-feira (07), aos 69 anos, nas dependências do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), o ambientalista Lizaldo Vieira dos Santos.

Lizaldo Vieira nasceu em 8 de março de 1956 em Siriri-SE, e foi criado em Capela, onde morava atualmente.

Lizaldo fez carreira como funcionário da Universidade Federal de Sergipe, onde exerceu vários cargos e foi lotado em diversas unidades, entre elas Departamento de Direito, Centro de Ciências Humanas, Prefeitura do Campus, Departamento de Administração Acadêmica, Divisão de Patrimônio, Centro de Educação a Distância (CESAD) e Horto Florestal, onde foi chefe.

Ainda como funcionário da UFS, Lizaldo Vieira foi dirigente do SUNTUFS e foi representante dos trabalhadores técnicos administrativos nos Conselhos Superiores (CONSU E CONEPE).

Na militância dos movimentos sociais, Lizaldo Vieira foi um dos fundadores do Movimento Popular Ecológico de Sergipe (MOPEC), juntamente com outras figuras públicas, como Sérgio Borges, Reginaldo Carlos e a jornalista Kátia Santana.

Lizaldo Vieira também foi integrante, coordenador e co-fundador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju, cuja pauta principal é o planejamento urbano e conta com outros nomes dos movimentos sociais, como Emanuel Rocha, José Firmo, Sérgio Araújo, Cláudio Barreto (Cachucha), Sormane Araújo e Joseilton Nery.

Lizaldo Vieira ganhou projeção nacional, chegando a ser membro da Coordenação Nacional da Rede de ONGs da Mata Atlântica.

Na política partidária, Lizaldo Vieira foi um dos fundadores do Partido Verde (PV) em Sergipe, juntamente com o professor José Araújo, Paulo Dantas Sobral, Reinaldo Nunes, Luís Fernando, Wilson Silva e outros. Pelo PV Lizaldo sai candidato a vereador na primeira eleição do PV, já morando no conjunto Augusto Franco e recebe 150 votos.

Na eleição seguinte, em 1996, Lizaldo é convidado a se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Sai, mais uma vez, candidato a vereador, obtendo uma expressiva votação.

Lizaldo ainda foi candidato a vereador e a deputado estadual pelo PT, em algumas eleições seguintes. Nas últimas eleições, em 2024, disputou uma cadeira à Câmara Municipal de Capela, pelo Partido dos Trabalhadores.

Lizaldo foi também poeta e autor do livro de poesias “Travessia de um Deserto”, lançado em 14 de dezembro de 2023.

O velório do corpo de Lizaldo Vieira será realizado na Osaf, na cidade de Capela, a partir das 19h desta segunda-feira e o enterro será às 10h desta terça, 8, também na cidade de Capela.

Por José Firmo – Foto: arquivo pessoal