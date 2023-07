Movimento Mulheres de Peito realiza 2º Forró do Candeeiro para apoiar sobreviventes do câncer de mama

O Movimento Mulheres de Peito convida toda a população para participar do 2° Forró do Candeeiro, que será realizado no dia 22 de julho, às 18h, no Oratório de Bebé, em Aracaju.

Esse ano, através da arrecadação dos ingressos, o Forró irá apoiar as Remadoras Rosas das Mulheres de Peito, que irão participar do 4° Festival Dragon Boat do Nordeste, para sobreviventes do câncer de mama, de 24 a 30 de julho, em Paulo Afonso-BA.

As atrações do Forró serão: Cebolinha e Forró Biss; Mimi do Acordeon; Jailson do Acordeon; e Érica Barbozza, além da participação especial de Lu Xodó Calypso.

⏭️ 1º LOTE

R$ 80,00 (Mesa)

R$ 20,00 (Individual)

O local de vendas é na Sede do Movimento Mulheres de Peito, na Av. Barão de Maruim, 493, São José, Aracaju, de segunda a sexta, das 9h às 16h30″.

“Toda a população pode participar junto com a gente do Forró. Será um momento de muita diversão e também de solidariedade, para apoiar as nossas remadoras, que estarão em uma competição importante de Remo. Além de muito forró, estaremos vendendo comidas típicas no local”, afirmou a presidente do Mulheres de Peito, Aline Souza.

O que:

2° Forró do Candeeiro das Mulheres de Peito – em prol das Remadoras Rosa da instituição

Quando:

22 de Julho – 18h

Local: Oratório de Bebé

Por Fábio Viana