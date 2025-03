MPT-SE realiza Audiência Pública sobre o Prêmio MPT na Escola 2025

Objetivo é aumentar participação de municípios sergipanos

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) realiza, no dia 19/03, uma audiência pública para tratar do Prêmio MPT na Escola 2025. Foram convidados representantes dos 75 municípios sergipanos, que poderão aderir à participação no prêmio, uma forma de reconhecimento às instituições de ensino, professores e alunos que são incentivados a produzir materiais sobre o combate ao trabalho infantil, incentivo à Aprendizagem Profissional e Segurança e Saúde nas escolas e no trabalho.

O procurador do Trabalho e coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), Alexandre Alvarenga, afirma que a audiência pública será uma oportunidade de explicar o projeto, principalmente para os novos gestores municipais. “No ano passado, tivemos 110 trabalhos inscritos no Prêmio e a nossa expectativa é que, este ano, o número seja ainda maior, com a participação de mais municípios e instituições”, destacou o procurador.

Em 2024, o Prêmio MPT na Escola recebeu inscrições de instituições públicas de ensino de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Ilha das Flores, Siriri, Neópolis, Itaporanga, Estância, Lagarto, Pacatuba, além das escolas estaduais. O edital de 2025 será publicado em breve, com a abertura do período de inscrições dos trabalhos, que podem ser poesias, contos, músicas e desenhos.

A audiência pública será realizada no dia 19/03, a partir das 9h, no auditório do MPT-SE, localizado na Avenida Desembargador Maynard, n. 72, Bairro Cirurgia, em Aracaju. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (79) 3194-4740. Os municípios que aderirem ao prêmio poderão participar da capacitação nacional, programada para o dia 28/03, de forma online, com representantes de instituições de todo o país.

Sobre o MPT na Escola

O Prêmio MPT na Escola é um projeto idealizado em 2008, no Ceará, e que acontece todos os anos no país inteiro. O objetivo é reconhecer talentos de estudantes na rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, alertar a sociedade sobre o trabalho infantil, aprendizagem profissional e segurança no ambiente escolar e no trabalho.

Texto ascom MPT/SE