MTur abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o Senac

Quem já atua ou tem interesse em atuar no setor turístico tem uma nova oportunidade de qualificação por meio da parceria entre o Ministério do Turismo e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Estão abertas as inscrições para 1.630 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional para quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos mensais.

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário online até o próximo dia 27 de março, escolhendo as formações em áreas como “Qualidade no Atendimento ao Turista”, “Qualidade no Atendimento em Bares e Restaurantes”, “Supervisão de Governança”, “Cozinha Amazônica”, entre outras quase 20 áreas de capacitação no setor de turismo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta a importância da parceria com o Senac e destaca as vantagens dessa oportunidade de qualificação.

“Além de melhorar os currículos dos profissionais, a qualificação contribui para que cada vez mais turistas sejam bem atendidos nos destinos brasileiros, voltem e recomendem os locais visitados. Isso resulta em alta movimentação das economias locais, favorecendo a geração de emprego e renda à população. Convido os profissionais do setor a não perderem a chance de aprimorar os seus conhecimentos e, com isso, ingressar no mercado ou pleitear novas oportunidades”, reforça o ministro.

Para participar os candidatos precisam ter, pelo menos, o ensino fundamental incompleto, mas alguns cursos exigem pré-requisitos específicos e de escolaridade, que podem ser consultados no ato da inscrição.

Será aceita apenas uma inscrição por candidato, em um único curso, e o critério adotado para a classificação dos candidatos será por ordem de inscrição. Os candidatos classificados após o número de vagas ofertadas em cada ciclo terão seus nomes incluídos em uma lista de espera.

Os candidatos inscritos que não comparecerem para efetuar a matrícula serão automaticamente eliminados. As matrículas acontecerão apenas presencialmente nos locais de oferta informados no formulário de inscrição.

Além das disciplinas técnicas, os cursos do MTur/Senac também abrangem idiomas como inglês e espanhol, nos níveis básico e instrumental (leitura e interpretação de textos), que são de fundamental importância para o atendimento turístico.

Cronograma