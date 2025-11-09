Municípios sergipanos participam do Dia D estadual de combate à dengue

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS), promoveu neste sábado, 8, o Dia D estadual de combate à dengue, mobilizando diversos municípios sergipanos em ações simultâneas voltadas à prevenção e ao enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Em Nossa Senhora do Socorro, a programação aconteceu na Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves, localizada no bairro João Alves, reunindo profissionais de saúde, agentes de endemias e moradores da região. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de eliminar criadouros e adotar medidas preventivas no dia a dia.

O diretor de Vigilância Epidemiológica da SES, Marco Aurélio Góes, ressaltou a importância da mobilização. “Este é um momento de conscientização e de alerta para a população, reforçando que não podemos conviver com o mosquito transmissor das arboviroses. É fundamental que cada cidadão reserve, pelo menos, um dia por semana para verificar se há algum recipiente com água parada em casa ou nas proximidades. Esse simples cuidado impede que o mosquito se reproduza e transmita doenças, protegendo não apenas a nossa saúde, mas também a de toda a comunidade”, orientou.

“A mobilização representa um esforço conjunto para reforçar a importância da prevenção. Nosso maior objetivo é conscientizar a população de que pequenas atitudes, quando realizadas de forma contínua, fazem toda a diferença no combate ao mosquito. Eliminar criadouros em casa é um gesto simples, mas que salva vidas. A Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado de forma integrada com o Estado e com diversas instituições para que o município permaneça atento e protegido contra as arboviroses”, destacou a secretária municipal de saúde, Adriana Menezes.

Mobilização nos municípios

Com o tema ‘Contra o mosquito, todos do mesmo lado’, a ação contou com distribuição de panfletos educativos, orientações, demonstrações práticas sobre o combate a criadouros e uma blitz educativa, chamando atenção para o papel de cada cidadão na luta contra o Aedes aegypti.

Além de Nossa Senhora do Socorro, outros municípios sergipanos realizaram ações de conscientização sobre as medidas preventivas contra o mosquito, como Aracaju, São Cristóvão, Pedra Mole, Graccho Cardoso, Barra dos Coqueiros, entre outros.

A dona de casa Raimunda Leal, moradora de Nossa Senhora do Socorro, refletiu que esse tipo de ação é essencial para o controle da doença. “Eu cuido da minha casa. Aqui não tem vasilhas com água parada, pois sempre fico de olho, e até observo as casas das vizinhas também. Quando recebo visita, as agentes de saúde veem que está tudo limpo e cuidado. É só ter atenção que dá pra evitar o mosquito com atitudes simples”, contou a moradora.

Foto: Felipe Goettnauer