Musicoterapia leva alegria para pacientes do Hospital Gabriel Soares

A música tem o poder de deixar as pessoas leves e felizes, além de auxiliá-las a expressar melhor suas emoções. Com esse intuito, a Hapvida NotreDame Intermédica realizou, no Hospital Gabriel Soares, uma ação voltada à musicoterapia. A iniciativa buscou humanizar garantir descontração a pacientes internados na UTI e na UTI Pediátrica.

Estudos apontam que a presença da música em ambiente hospitalar, além de ser um importante apoio psicológico, pode contribuir positivamente para um bom percurso do tratamento, gerando qualidade de vida. Para Maria de Fátima, acompanhante de um dos pacientes, “foi um momento de mais leveza em meio às preocupações”, afirmou.

Para Paula Mendonça, diretora médica da unidade, saúde emocional e física andam juntas. “Levar música é deixar o ambiente hospitalar mais calmo e cheio de esperança”, reforçou.

De acordo com Simone Santos Madureira, assistente social do hospital, foram perceptíveis as mudanças de humor e a melhoria do semblante dos participantes. “É gratificante poder contribuir para a vida dessas pessoas em momentos difíceis”, refletiu.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira