Na Arena Castelão, Confiança perde nos pênaltis e fica fora da Copa do Brasil

Em partida válida pela Copa do Brasil, o Confiança conseguiu colocar dois gols à frente do Ceará, mas cedeu o empate e perdeu nos pênaltis, ficando fora da Copa do Brasil

Ceará e Confiança empataram em 2 a 2 no tempo normal, na noite desta quarta-feira (12), na Arena Castelão e, nos pênaltis, o Vozão garantiu a classificação para a terceira fase.

O Confiança surpreendeu os donos da casa com dois gols no primeiro tempo. Ronald Camarão marcou aos 10 minutos, e Luiz Otávio fez o segundo, aos 34.

O Ceará foi buscar a reação na etapa final, igualando a partida com gols de Pedro Raul, aos 28, e Galeano, aos 39. Com o empate prevalecendo no apito final, o classificado foi decidido nos pênaltis.

Os jogos da terceira fase serão definidos por meio de sorteio, bem como o mando de campo – a partir de agora, as partidas vão ser disputadas no sistema de ida e volta. A terceira fase da Copa do Brasil contará com 32 equipes, sendo 20 delas oriundas da segunda fase e 12 que entram direto nesta etapa do torneio.

Foto: Stephan Eliert/Ceará