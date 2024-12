Nestlé recolhe lotes da Mucilon por contaminação com toxina

A Nestlé anunciou que está recolhendo de forma voluntária e preventivamente alguns lotes do produto ‘Meu Primeiro Lanchinho’, da marca Mucilon. A medida afeta os sabores “Morango e Banana” e “Laranja e Banana”. A intoxicação por aflatoxinas pode apresentar-se de duas formas: aguda (quando há ingestão de altas quantidades em período curto) ou crônica (quando há ingestão prolongada e contínua).

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, durante análises de qualidade de rotina, foi identificada a presença de aflatoxina em níveis acima do estabelecido pela legislação vigente. O consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado.

O que é Aflatoxina?

As aflatoxinas são naturalmente encontradas em diversos alimentos e são produzidas por um grupo de fungos, que se desenvolvem em ambientes com clima úmido e quente. Elas podem contaminar plantações, como a do arroz, durante o crescimento, a colheita e o armazenamento.

De acordo com as análises laboratoriais realizadas pela Nestlé, as quantidades de aflatoxina encontradas nos produtos estão muito abaixo da quantidade necessária para causar qualquer reação aguda e imediata. A esse respeito, a Nestlé esclarece que para a intoxicação aguda, seria necessário o consumo diário de 18kg de produto (ou 508 pacotes de 35g) por um período de 1 a 3 semanas. Portanto, não se prevê toxicidade aguda para os consumidores-alvo.

“No entanto, o consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado”, diz a nota.

O que fazer?

A empresa explica que o recolhimento está restrito aos lotes e produtos está sendo realizado coordenadamente com as autoridades.

Caso você tenha o produto objeto deste recolhimento, não o consuma e entre em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso por meio dos canais faleconosco@primeirolanchinho.com.br ou 0800-761-2500, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Nestlé informa que a distribuição e comercialização desses lotes já foram suspensas e reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos.

Lotes afetados

Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon® – Snack Morango e Banana

Com prazo de validade em 01/05/2025:

42391228 E1

42391228 E2

42401228 E1

42401228 E2

42411228 E1

42411228 E2

Com prazo de validade em 01/06/2025:

42461228 E1

42471228 E1

42471228 E2

42481228 E1

42481228 E2

42491228 E1

42501228 E1

Com prazo de validade em 01/07/2025:

42901228 E1

42911228 E1

Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon® – Snack Laranja e Banana

Com prazo de validade em 01/06/2025:

42531228 E1

42531228 E2

42541228 E1

42541228 E2

42551228 E1

Fonte: Site Infomoney