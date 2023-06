Nova Diretoria da FEDERASE é empossada para próximo triênio

Na terça-feira, 6, ocorreu no Museu da Gente Sergipana, a cerimônia de posse da Nova Diretoria da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais Filantrópicos e Entidades de Filantropia e Beneficência do Estado de Sergipe (FEDERASE) para o triênio 2023/2026.

A gestão para o triênio 2023-2026 tem como presidente a médica Débora Leite, que preside a Associação Aracajuana de Beneficência (AAB) e também é responsável pela direção-geral do Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI). Como vice-presidente, a Federase conta agora com a advogada Carolina Teixeira, representando o federado Hospital São José. Na diretoria administrativa, assume Glícia Fontes do Hospital São Luiz Gonzaga (Itabaianinha). Compondo a diretora jurídica, a instituição integra Marcela Phiton, do Hospital de Cirurgia. Como diretora de relações institucionais assume Márcia Guimarães, do Hospital de Cirurgia e na direção financeira, Jardel Mirermayer, do Hospital Amparo de Maria.

A Federase é de suma importância para a promoção da saúde em Sergipe. Ao todo, os hospitais filantrópicos em Sergipe possuem 1085 leitos, sendo 82,48% deles destinados ao atendimento da população através do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, foram responsáveis, só no ano de 2022, por mais de 107 mil procedimentos, entre clínicos e cirúrgicos.

As instituições que compõem a Federação, são: o Hospital e Maternidade Santa Isabel, o Hospital São José, o Hospital de Cirurgia, Hospital Nossa Senhora da Conceição de Lagarto, o Hospital Amparo de Maria de Estância, o Hospital São Pedro de Alcântara de Capela, o Hospital Nosso Senhor dos Passos de São Cristóvão, o Hospital São Luiz Gonzaga de Itabaianinha e o Hospital e Maternidade Zacarias Júnior do Municipio de Lagarto.

PRESENÇAS

Participaram da cerimônia de posse o Procurador Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto; os deputados estaduais Cristiano Cavalcante e Lidiane Lucena; a vice-presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Silvany Mamlak: a Secretária Municipal da Saúde representando a prefeitura de Aracaju, Waneska Barboza; o secretário de Estado da Saúde, Walter Gomes Pinheiro Júnior; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Danniel Alves Costa; a vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde dos Municípios de Sergipe, Daiane Oliveira; o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, Hesmoney Ramos Rosa, dentre outras autoridades.

Fonte e foto assessoria