Nova escola atenderá mais de mil alunos na zona Norte de Aracaju

O equipamento escolar tem prazo de entrega para 2026 e contará com 23 salas de aula, quatro laboratórios-técnicos, além da quadra de esportes e vestiário

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), anunciou nesta terça-feira, 25, a construção de uma nova escola na avenida Euclides Figueiredo, no bairro Dom Luciano, em Aracaju. Com um investimento total de R$ 16.681.851,97, e um espaço de 9 mil metros quadrados, a unidade escolar tem previsão de entrega para 2026 e oferecerá um ambiente educacional completo e inovador para mais de mil alunos na zona norte da capital sergipana.

Localizada estrategicamente para atender à comunidade do bairro e arredores, a escola terá uma proposta educacional abrangente. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando à Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo ensino em tempo integral e cursos técnicos. Essa abordagem visa preparar os estudantes para o mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de inserção profissional, com a garantia de uma formação acadêmica sólida.

A iniciativa faz parte do esforço contínuo do governo estadual para melhorar a infraestrutura escolar e garantir acesso a uma educação de qualidade para todos os sergipanos. A nova escola não apenas representa um investimento financeiro significativo, mas também um compromisso com o desenvolvimento educacional e social do estado.

Durante a cerimônia de anúncio da construção, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a importância da nova escola para o desenvolvimento educacional do Estado. “Vamos construir uma escola muito moderna, com tudo que tem de melhor para que possamos dar melhores condições aos mais de mil alunos que serão beneficiados com esse empreendimento”, ressaltou.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, enfatizou que a nova escola atende às demandas da educação. “Estamos aqui para dar aos alunos de Sergipe a melhor educação que pudermos fazer. É a primeira escola que será construída do zero, com R$ 16 milhões de reais investidos, e estamos cumprindo nosso compromisso de oferecer educação de qualidade e oportunidades para nossos alunos”, afirmou.

O diretor de engenharia da Seduc, Valdir Pinto, destacou que a nova escola vai ser importante para a comunidade. “Nós estamos construindo uma escola grande. A obra tem um prazo para ser entregue em dois anos ou menos e vai resolver a deficiência escolar da comunidade”, finalizou.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC