Nova gestão do Nestor Piva tem economia de R$ 5,48 milhões por ano

Compromisso com a valorização profissional e otimização dos recursos públicos marcam a nova fase do Hospital Municipal Nestor Piva. A unidade de saúde está sob nova gestão, com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) assumindo oficialmente a administração, em substituição ao Centro Médico do Trabalhador. A transição ocorreu sob total acompanhamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e já inicia com uma conquista histórica: o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem.

Por determinação da prefeita Emília Corrêa, técnicos de enfermagem e enfermeiros terão os salários reajustados, em reconhecimento à importância de seu trabalho e dedicação diária. De acordo com Herbert Lobo, presidente do IGC, o salário dos técnicos de enfermagem, que antes era de aproximadamente R$ 1.200, passará a ser de R$ 3.400. Ele ressalta que os enfermeiros, que recebiam R$ 2.500 em regime cooperado, passa para R$ 4.700, com vínculo CLT e todos os direitos trabalhistas assegurados. “Esse é um ganho para toda a categoria e reflete diretamente na qualidade do atendimento. Profissionais valorizados entregam um serviço melhor à população”, destacou.

O impacto financeiro para a folha da enfermagem é de cerca de R$ 400 mil por mês, mas a nova gestão ainda garante uma economia anual de R$ 5,48 milhões, resultado de uma política de austeridade e uso eficiente dos recursos públicos. A valorização dos profissionais se soma a outras medidas do IGC, que prioriza a permanência das equipes experientes e investirá na reestruturação dos fluxos assistenciais, segurança do paciente e modernização dos sistemas de informação.

Para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), Maciel Azevedo, a implementação do piso nacional é uma vitória após anos de tentativas frustradas com a gestão anterior. “Quando é para cobrar, cobramos, mas também sabemos reconhecer. A nova gestão resolveu em pouco tempo um problema antigo. Isso mostra o compromisso da prefeita Emília Corrêa e da secretária de Saúde, Débora Leite, com a categoria”, afirmou.

Leilane Araújo, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da SMS, reforça que a transição foi planejada para garantir a continuidade da assistência, sem prejuízo aos profissionais ou à população. “É uma conquista que marca essa gestão, com o compromisso de seguir aprimorando os serviços e valorizando quem cuida da nossa gente”, concluiu.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que todas as mudanças implementadas visam aprimorar a qualidade do atendimento e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. A gestão busca conciliar a valorização profissional com a otimização dos recursos públicos, assegurando maior eficiência na administração do hospital e melhorias na experiência dos pacientes.

Por Ascom/SMS – Foto: acervo pessoal