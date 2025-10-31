Novembro Azul alerta para aumento de casos de câncer de próstata

Campanha destaca a necessidade do diagnóstico precoce e incentiva homens a adotarem hábitos saudáveis em todas as fases da vida

O Brasil deve registrar aproximadamente 72 mil novos casos de câncer de próstata em 2025, segundo projeções do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O dado, que entra em destaque com a Campanha Novembro Azul, indica que a doença se mantém segundo tipo de câncer mais frequente entre homens brasileiros e acende um sinal de alerta para a importância do diagnóstico precoce e a necessidade de adotar hábitos saudáveis em todas as fases da vida.

A taxa média de mortalidade por câncer de próstata no país gira em torno de 15,9 óbitos a cada 100 mil habitantes, número superior à média nacional de outros tipos de câncer. Segundo o urologista e andrologista Breno Amaral, muitos casos se desenvolvem silenciosamente nas fases iniciais, tornando os exames preventivos essenciais. “Se você espera o sintoma aparecer, pode ser tarde demais. O diagnóstico precoce é uma estratégia eficiente de viver mais e melhor”, ressalta, reforçando que a prevenção deve ser encarada como prioridade para toda a vida, pois é o caminho mais seguro para reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida.

A recomendação é que homens a partir dos 50 anos realizem anualmente o exame de toque retal e a dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico). Os dois métodos se complementam, já que nem todos os casos apresentam alteração no PSA. “O toque é simples, indolor e rápido. Existe um tabu muito grande, mas quando o paciente realiza, percebe que não é nada demais”, explica Breno. Homens com histórico familiar da doença ou que sejam negros, grupo com maior risco e tendência a tumores mais agressivos, devem iniciar o rastreamento aos 45 anos.

Caso o diagnóstico seja comprovado e quando há indicação cirúrgica para câncer localizado, a cirurgia robótica é o que há de mais moderno. O procedimento utiliza braços robóticos e câmera acoplados ao abdômen, permitindo cortes pequenos, visualização ampliada, menor sangramento e movimentos precisos, com menos trauma e recuperação acelerada. “O paciente opera e, normalmente, em 15 dias, já está de volta às atividades”, afirma Breno.

Prevenção desde cedo com o Novembrinho Azul

Para além da campanha do Novembro Azul que conhecemos, o Novembrinho Azul, instituído pela Lei nº 14.694/23, orienta meninos de até 15 anos sobre higiene, vacinação contra HPV, identificação precoce de alterações e prevenção de doenças sexuais, incentivando hábitos de autocuidado.

O Dr. Breno Amaral aponta que, ao ter um filho homem, é importante levá-lo ao urologista para acompanhamento ao longo da vida. Nos primeiros anos, o foco está na orientação sobre higiene e no diagnóstico de condições como a criptorquidia. Já na adolescência, as consultas se voltam à prevenção e ao tratamento de infecções sexualmente transmissíveis; e, na vida adulta, ao monitoramento da fertilidade e da saúde sexual. “Com atenção à prevenção, acompanhamento regular e hábitos saudáveis, o Novembro Azul, no geral, reforça que cuidar da saúde masculina é um compromisso que une diversos fatores e é para toda a vida”, finaliza.

Sobre Breno Amaral

Graduado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Dr. Breno Amaral fez residência em Cirurgia Geral na Universidade de Campinas (Unicamp) e especialização em Urologia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Possui estágios de aperfeiçoamento na França, no Hospital Tenon e no Instituto Montsouris, com foco em cirurgia robótica, endourologia avançada e terapia focal para tratamento do câncer de próstata, sendo pós-graduado em Cirurgia Robótica.

Atuou como preceptor da residência de Urologia no Hospital Albert Einstein, foi professor de Urologia da Universidade Tiradentes (Unit) e coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Primavera, em Aracaju.

Atualmente, é coordenador do Andros – Centro de Saúde do Homem, onde oferece atendimento urológico de alta tecnologia, com foco em diagnóstico, prevenção e estética genital masculina, por meio de um cuidado humanizado e multidisciplinar. Mais informações estão disponíveis em www.drbrenoamaral.com.br.

Texto e foto NV Assessoria