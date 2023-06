Nutricionista elabora receitas fit e saborosas para o São João  

Pratos tradicionais do período junino, como a pamonha e o mungunzá, podem se tornar mais funcionais com algumas modificações nas receitas

As comidas típicas são consideradas por muitos como um dos pontos altos do período junino. E, apesar de muitas delas levarem ingredientes calóricos, como açúcar e leite condensado, estão sempre presentes nas comemorações deste período. Mas é possível fazer substituições para tornar os pratos menos calóricos sem abrir mão do sabor.

Para ajudar aqueles que desejam optar por preparações menos calóricas, Jeovani Santa, nutricionista e docente do Centro Universitário Ages, preparou um e-book com receitas saudáveis que vão desde a pamonha de forno até a paçoca funcional. “É possível preparar as comidas típicas de maneira saudável, com pratos com menos açúcar e deliciosos. Além disso, nessa época do ano, é comum consumirmos alimentos saudáveis e nutritivos, como milho e amendoim, que, associados aos ingredientes corretos, tornarão as preparações mais nutritivas e menos calóricas”, revela Jeovani.

Confira as cinco receitas imperdíveis no e-book “São João sem Efeito Balão”.

