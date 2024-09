O falecimento da senadora Maria do Carmo Alves

DEIXO aqui a minha homenagem de saudade e reconhecimento à memória de uma mulher excepcional, a Senadora Maria do Carmo. Sua trajetória política foi marcada por um compromisso inabalável com as classes mais humildes, às quais serviu com amor e dedicação.

ELA não apenas representou seu povo no Senado, mas também se tornou um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que mais precisavam. Sua determinação e coragem em enfrentar desafios foram inspiradoras e deixaram uma marca indelével em nossa sociedade.

AO lado de seu amado esposo, o saudoso governador João Alves Filho, a senadora trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento de nosso Estado, sempre acreditando que o progresso deve ser compartilhado e que todos merecem uma chance justa de prosperar. Juntos, eles sonharam e construíram um futuro melhor, um legado que perdurará em nossos corações e mentes.

NO Senado deixou a sua marca de preocupação com o empoderamento da mulher e com a melhoria da estrutura social do nosso Brasil.

QUE a sua memória continue a nos inspirar na luta pelos ideais que ela tanto prezava. A saudade que deixou em nossos corações é profunda, mas sua luz brilhará eternamente em nossas lembranças e em nossas ações.

DESCANSE em paz, querida senadora Maria do Carmo. Seu legado viverá em cada um de nós.

Aracaju, 31 de agosto de 2024

Antonio Carlos Valadares

ex-senador da República