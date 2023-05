O risco da automedicação é tema de ações educativas

Para se ter ideia, 77% dos brasileiros se automedicam. Diante desta realidade, a Semana do Uso Racional de Medicamentos, coordenação e estudantes de Farmácia realizaram ações educativas em saúde e serviços clínicos.

Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), por meio do Instituto Datafolha, constatou que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros. Diante do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado no último dia 05, a coordenação do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes (Unit) organizou uma série de eventos em prol da conscientização da população e desenvolvimento dos alunos.

“A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria para tratar sinais e sintomas de alguma doença, sem orientação médica ou farmacêutica. Ela traz riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte. O problema da automedicação atinge crianças, jovens, adultos e idosos, que são colocadas em perigo pela utilização de medicamentos muitas vezes incompatíveis com o organismo dos mesmos. O farmacêutico tem um papel importantíssimo na orientação para a utilização correta dos fármacos, diminuindo os riscos citados”, afirma a coordenadora do curso de Farmácia da Unit, professora Cinthia Meireles.

Portanto, ações educativas são de suma importância para a conscientização da população sobre os impactos da automedicação, como também para aproximar os futuros farmacêuticos da sociedade. “Para os alunos de Farmácia, essas ações desenvolvem habilidades de comunicação, aproximam eles da realidade da população, reforçam o conhecimento sobre a assistência farmacêutica”, explica.

Milena Larissa, estudante do 5º período do curso de Farmácia da Unit, acredita nos valores de ações educativas como as que ela participou na última semana. “Nelas, aprendi a sempre ter empatia, além de cuidado de como vamos abordar o paciente e também a sempre perguntar se está claro ou se sabe fazer o uso. As atividades contribuíram para me ajudar a decidir de fato qual área eu vou querer seguir após formada”, acredita.

Semana de Conscientização do Uso Racional de Medicamentos

O evento realizado por professores e alunos do curso de Farmácia da Unit ocorreu entre os dias 02 e 05 de maio, com ações focadas para as idosas assistidas pelo Programa de Assistência Integral à Melhor Idade (PAIMI) da Unit e para estudantes que circularam pelo minishopping do campus Unit Farolândia com jogos educativos sobre a temática.

Já a população pôde ter acesso a estas iniciativas, além de serviços clínicos, tanto no dia 03, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Roberto Paixão, no bairro 17 de Março, como no último dia, 05, na Praça General Valadão, Centro de Aracaju, com apoio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe (CRF-SE).

Asscom Unit