Obras do Hospital do Câncer se aproximam dos 70% de avanço físico

O Hospital do Câncer de Sergipe, localizado no bairro Capucho, no município de Aracaju, aproxima-se dos 70% das obras de avanço físico. Com investimento de mais de R$ 170 milhões, o equipamento do Governo do Estado tem conclusão prevista para agosto de 2025 e irá oferecer assistência no diagnóstico e tratamento de câncer para a população sergipana.

O novo equipamento contará com 126 leitos de internação, dez Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adultas, dez leitos de Unidade de Terapia Pediátrica, emergência com quatro leitos, urgência com 16 leitos de observação, centro cirúrgico com seis salas, apoio diagnóstico e imagem, ambulatório adulto e pediátrico com centro cirúrgico próprio, além de serviços de quimioterapia e radioterapia.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a unidade será fundamental para a rede oncológica do estado. “As obras estão acontecendo dentro do cronograma previsto e a nossa intenção é garantir que os pacientes oncológicos recebam uma assistência qualificada e um tratamento adequado de forma integral, promovendo bem-estar aos sergipanos”, destacou.

Obras avançadas

As obras do Hospital do Câncer de Sergipe se aproximam de 70% de avanço físico, que é medido em termos de progresso alcançado em relação ao cronograma e ao escopo do projeto. Atualmente, a equipe está executando a parte de pavimentação externa do estacionamento e do acesso à unidade. “A construção vem avançando e seguindo o que foi planejado. Já adquirimos equipamentos mais específicos como climatização, condicionadores de ar, chillers, geradores e transformadores. A nossa expectativa é que em agosto de 2025 sejam concluídas as obras”, explicou o gerente de obra, Paulo Cruz.

Rede oncológica

Atualmente, Sergipe dispõe de três Unidades de Alta Complexidade com serviços voltados à Atenção Oncológica: Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Hospital de Cirurgia e Hospital Universitário de Aracaju (HU). Com a nova unidade, a Rede de Atenção Oncológica (Unacons) passará por um reordenamento.

Foto: Mário Sousa