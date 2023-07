Ofertando ética e renovação, empresa é premiada com Troféu

A Atacarejo Digital é revelação na área de tecnologia em 2023

A tecnologia vem revolucionando o mundo e revelando grandes talentos. Seja na área de vendas, marketing, informação e muitos outros campos. Aracaju brilhou no último dia 18, no Espaço Sobre as Ondas, na Orla de Atalaia, onde renomados, veteranos e novos nomes foram contemplados com o Troféu Imprensa, no Prêmio Gente Gentissima 2023. Entre eles, se destacou o jovem empreendedor Daniel Mateus, com a Atacarejo Digital.

A premiação foi regada a luzes, holofotes e muito brilho, pela organização do colunista e influence Marcos Raffou, personalidade sergipana, no mundo da cultura, artes e estética. A Atacarejo Digital despontou entre as melhores empresas do ano, e o troféu foi recebido pela esposa de Daniel, a Fisioterapeuta Maiara Julião. que representou a empresa e disse estar muito feliz em ter o trabalho dela, de seu esposo e sua equipe reconhecido.

“Esse é um grande momento, porque a Atacarejo visa bem mais que lucro, nós buscamos ofertar qualidade, ética e confiança a nosso clientes. Vendemos para todo o Brasil e o retorno tem sido sempre positivo”, afirma Maiara que elogiou o evento e assegurou que a Atacarejo Digital tem portas abertas para os consumidores, com variedades de produtos na área de tecnologia.

Seriedade e ética dão retorno

Para Daniel Mateus, a premiação mostra o quanto é importante manter a seriedade e comprometimento com o cliente, porque é dele que vem o melhor resultado. “Nós buscamos empreender com boas marcas, que atendam a necessidade do consumidor. É preciso que as empresas adotem essa mentalidade de ofertar qualidade e não somente preço baixo e mercadoria ruim. O cliente merece respeito”, pontua o jovem empreendedor. Ele convidou todos a conhecer a loja Atacarejo Digital1, que fila logo ali no Aracaju Parque Shopping, no primeiro piso.

Por Suzy Guimarães