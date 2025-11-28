Onco Hematos e Clínica Homo encerram s Campanha Novembro Azul em Sergipe

A Onco Hematos e a Clínica Homo concluíram a Campanha Novembro Azul deste ano reforçando uma mensagem central: a prevenção não pode acontecer apenas em novembro. Em Sergipe, muitos homens ainda aguardam o mês da campanha para realizar exames de rotina, enquanto outros permanecem resistentes à busca por cuidados preventivos — uma postura que atrasa o diagnóstico precoce do câncer de próstata e reduz as chances de cura.

Segundo os especialistas das duas unidades, identificar a doença cedo continua sendo a estratégia mais eficaz para salvar vidas. Quando diagnosticado nos estágios iniciais, o câncer de próstata apresenta taxas de cura superiores a 95%, o que evidencia a importância da conscientização e do acesso facilitado aos exames.

O diferencial do trabalho realizado pela Onco Hematos e pela Clínica Homo está na abordagem multidisciplinar, modelo que integra diferentes especialidades para garantir um atendimento completo ao paciente. O processo tem início com o urologista, responsável pela investigação clínica e pela biópsia. Após a confirmação do diagnóstico, o caso segue para o oncologista, que define o plano terapêutico mais adequado. Ao longo do tratamento, entram em cena equipes de enfermagem, psicologia, nutrição e outros profissionais, formando uma rede de cuidado que acompanha o paciente em todas as dimensões: física, emocional e social.

Em entrevista, o oncologista Dr. Miguel Tenório detalhou como esse modelo integrado beneficia o paciente.

“O câncer de próstata exige um olhar conjunto. O diagnóstico começa com o urologista, responsável pela biópsia. A partir daí, fazemos o estadiamento e definimos o melhor tratamento. É um momento de muita ansiedade, e é exatamente aí que entra a força da nossa equipe: enfermeiros, psicólogos, nutricionistas — e a nutrição é fundamental no tratamento oncológico. Esse acolhimento é parte do diferencial da Onco Hematos”, destacou.

Sobre a atuação específica do oncologista, Dr. Miguel explicou que o trabalho vai além da definição terapêutica:

“O oncologista recebe o paciente já com o diagnóstico e precisa acolher o paciente e seus familiares. Nosso papel é definir o estágio da doença e, com isso, o tratamento mais adequado. E vale lembrar: no Novembro Azul reforçamos que o câncer de próstata, quando descoberto cedo, tem mais de 95% de chance de cura. Por isso as campanhas são tão importantes.”

O especialista também reforçou quando os exames devem ser iniciados.

“Para a população geral, o recomendado é começar aos 50 anos, com o PSA — um exame simples de sangue — seguido, se necessário, de toque retal ou ressonância magnética. Já para os grupos de risco — homens com histórico familiar, negros, obesos ou com parentes diagnosticados antes dos 65 anos — a orientação é iniciar aos 45.”

Com o encerramento da campanha, a Onco Hematos e a Clínica Homo reforçam que o Novembro Azul é apenas o início de uma jornada que deve durar o ano inteiro. Prevenir, consultar e acompanhar são atitudes que salvam vidas — e a saúde do homem precisa ser tratada com constância, responsabilidade e acolhimento.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.