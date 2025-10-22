Onco Hematos e Clínica Homo realizam jantar em homenagem à equipe médica

Reconhecida pelo trabalho de referência ao longo dos anos, a equipe médica das Clínicas Onco Hematos e Homo foi homenageada em grande estilo durante um jantar sofisticado realizado no Restaurante Otto, em Aracaju, reservado exclusivamente para a ocasião. A celebração fez parte das ações em alusão ao Dia do Médico, comemorado oficialmente no último dia 18 de outubro.

O evento reuniu grandes nomes da medicina sergipana em um ambiente de alta gastronomia, emoção e reconhecimento. Médicos e convidados viveram uma noite memorável, marcada por homenagens que exaltaram o compromisso, a dedicação e o papel essencial desses profissionais na promoção da saúde e do bem-estar da sociedade.

Durante o jantar, foram prestadas homenagens a profissionais de diversas especialidades, reforçando o propósito das instituições em valorizar aqueles que, diariamente, dedicam suas vidas ao cuidado com o outro. Entre brindes, discursos e demonstrações de gratidão, o momento foi de profunda celebração à vocação médica e ao espírito humanitário que move a profissão.

Na foto, da direita para a esquerda estão Dr. Nivaldo Farias, Dr. Roberto Gurgel, Dra. Paula Saab, Dr. Lucas de Menezes e Dr. Denison Silva, que também proferiram discursos emocionantes e compõe a equipe de lideranças médicas da Onco Hematos e da Clínica Homo.

A noite foi, acima de tudo, uma celebração à medicina, à vida e ao poder da gratidão — sentimentos que conectaram todos os presentes em um mesmo propósito: cuidar com ciência, sensibilidade e amor.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa das Clínicas Onco Hematos e Homo.