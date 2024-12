Opera Sergipe avança e ultrapassa mais de 20 mil pacientes

Sergipe tem concretizado avanços significativos na recuperação da saúde das pessoas que precisam realizar um procedimento eletivo. Esse progresso é comprovado pela melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos mais de 20.070 mil sergipanos que passaram pelo Opera Sergipe, o maior programa de cirurgias eletivas do Governo de Estado, que tem reduzido o tempo de espera por procedimentos de média complexidade.

Lançado em julho de 2023, o programa, que atende aos 75 municípios sergipanos, tem ampliado significativamente o acesso da população a procedimentos cirúrgicos. Com foco na redução da fila de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Opera Sergipe destaca-se nacionalmente graças ao planejamento estratégico e à prestação de uma assistência eficiente, ágil e de qualidade.

Histórias de superação

A eficiência do programa é evidenciada pela execução rápida das cirurgias que possuem o prazo de até 60 dias desde o primeiro atendimento do paciente. O aposentado Aloísio Batista foi um dos pacientes que tiveram a sua saúde restabelecida pelo Opera Sergipe. Ele relatou que sofria com muitas dores devido a uma hérnia. “A dor era tamanha que fiz até promessa para Nossa Senhora da Conceição para que me tirasse desse tormento. Assim que soube do programa, fui ao posto de saúde, fiz os exames e logo depois já fui chamado para me operar”, contou Aloísio.

Após três semanas da cirurgia, ele já não se queixava mais com a dor. “Agora consigo tocar meu violão e dedilhar algumas músicas, é a minha melhor parte do dia, pois lembro do tempo em que eu tocava nos bares. O programa resgatou a minha autonomia para fazer tarefas simples, mas que são tão importantes para me manter vivo. Não sentir dor ao sorrir é uma grande benção”, agradeceu.

Outro exemplo de êxito do Opera é da cozinheira Maria Elisângela Guimarães, diagnosticada com pedra na vesícula há dois anos. De acordo com ela, assim que entrou no sistema do Opera, teve sua cirurgia marcada em tempo hábil. “Durante todo esse período sentia dores muito fortes toda vez que ingeria alguma comida gordurosa, precisando até tomar morfina. Pude recuperar a minha saúde completamente e comer alimentos em que me sinto feliz, por isso só tenho a agradecer ao programa”, relatou a cozinheira.

Luzinete Lima Santos conta aliviada sobre ter conseguido realizar a cirurgia. Ela convivia há anos com sangramentos intensos durante o período menstrual. “Meu sangramento era tão grande que já passei oito dias seguidos em menstruação. Por conta disso, procurei uma ginecologista que me aconselhou a buscar outros especialistas. Fiz exames, e foi quando descobri que meu ovário estava em um tamanho anormal e que eu precisaria de cirurgia. Foi aí que fiquei sabendo do Opera e dei entrada no processo, onde logo fui chamada para operar. É uma sensação de alívio e felicidade por realizar o procedimento de forma rápida e com tamanha qualidade e assistência oferecida pela equipe”, expressou.

Procedimentos ofertados

O Opera Sergipe conta com a realização dos seguintes procedimentos em sua primeira fase: histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia (por via vaginal), correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral) e hernioplastia recidivante.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, expressou que o resultado apresentado pelo programa é reflexo do compromisso da gestão estadual. “Os números comprovam a resolutividade do programa Opera Sergipe na oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos no prazo de até sessenta dias. Nesse primeiro momento, ofertamos um rol com 15 procedimentos e o nosso objetivo é que em breve o programa seja ampliado para outros tipos de cirurgias, como reconstrução da mama, ressecção endoscópica da próstata, cirurgia bariátrica, endometriose e outros que estão sendo definidos para a segunda fase do Opera Sergipe”, revelou o secretário.

Acesso ao programa

Para ser atendido pelo Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais habilitados: Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos e Hospital e Maternidade Santa Isabel. Após passar por avaliação do médico, sendo confirmada a necessidade do procedimento, a cirurgia é agendada. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android.

