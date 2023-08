Opera Sergipe realizou mais de 300 cirurgias desde o lançamento

As cirurgias foram realizadas no Hospital Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital Senhor dos Passos

O Opera Sergipe é um programa do Governo do Estado que tem o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias, proporcionando mais cuidado e assistência aos sergipanos, com a diminuição do tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade, nos 75 municípios. Atualmente o programa está na sua primeira fase e já realizou, desde o seu lançamento, um total de 304 cirurgias.

Entre o período de 23/07 a 03/08, o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância, realizou 153 cirurgias. Em Lagarto, no Hospital Nossa Senhora da Conceição foram feitos 135 procedimentos do Opera. Já o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, que deu início aos procedimentos do Opera Sergipe em 1º de agosto, realizou 16 cirurgias.

O Secretário de Estado da Saúde (SES), Walter Pinheiro, destaca que o Opera Sergipe tem o objetivo de dar celeridade aos procedimentos eletivos dentro das unidades hospitalares que compõem a rede estadual de saúde. “O Governo do Estado está beneficiando pacientes de todas as regiões de Sergipe, o propósito é devolver o bem-estar da população e trazer dignidade para essas pessoas que estavam há anos em uma fila de espera”, explicou.

Para ter acesso ao maior programa de cirurgias eletivas em Sergipe, basta ir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência ou em um dos três hospitais da rede estadual de saúde credenciados no programa: Hospital Senhor dos Passos, Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Hospital Amparo de Maria. Após a consulta na UBS ou nos hospitais, o paciente será encaminhado para consulta com um cirurgião, que irá cadastrar, caso necessário, o usuário no Programa. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo ‘Opera Sergipe’, disponível nos sistemas IOS e Android.

Cirurgias inseridas no Programa Opera Sergipe

O programa acontecerá em três fases. Nesta primeira, serão contemplados pacientes já regulados, previamente já definidos, que passarão por procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade: histerectomia total; histerectomia c/ anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperineoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigastrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

Fonte e foto SES