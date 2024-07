Opera Sergipe ultrapassa marca de 14 mil cirurgias realizadas

Lançado em julho de 2023, com o objetivo de ampliar o acesso e acelerar as filas por procedimentos eletivos, o programa Opera Sergipe, do Governo do Estado, tem se mostrado um divisor de águas na vida de milhares de sergipanos. Neste mês de julho, o maior programa de cirurgias eletivas completa um ano de lançamento, e durante esse período já alcançou um marco de 14.455 mil cirurgias realizadas, demonstrando compromisso, celeridade e eficiência.

A iniciativa transformou a vida de milhares de pacientes, como é o caso de Adriana dos Santos Costa, de 43 anos, e do seu esposo, Gessicley Brito Marques, 44, residentes no povoado Pau Ferro, no município de Maruim. O trabalho sempre esteve como prioridade, Adriana cuidando da casa e dos filhos e Gessicley trabalhando como mecânico na área de suspensão de molas de caminhão.

O casal tem dois filhos, e após dar à luz a uma menina, Adriana fez a laqueadura. Com o passar do tempo, foram surgindo sangramentos fortes, devido ao desenvolvimento de um mioma uterino que lhe tirou a qualidade de vida, causando até anemia. Após nove anos tomando medicação para regular a menstruação constante, mas sem êxito, Adriana procurou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e ficou sabendo pelo médico que iria acontecer o lançamento do programa Opera Sergipe.

No dia 22 de julho de 2023, Adriana estava na fila, esperando para marcar sua cirurgia de histerectomia, e conseguiu. Após um mês, no dia 28 de agosto, a paciente tinha realizado a cirurgia que mudou a sua vida, no Hospital Amparo de Maria, no município de Estância. Após quase um ano depois do procedimento, Adriana já retomou suas atividades diárias com autonomia.

“Eu estava praticamente confinada em casa, com muita dor e dificuldade de fazer atividades simples do meu dia a dia; tinha medo até de sair de casa por causa dos sangramentos. Graças ao Opera Sergipe, pude voltar a cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e aproveitar minha vida com muito mais saúde”, contou Adriana.

Após a recuperação completa e sabendo que o programa atendeu as expectativas, Gessicley também resolveu se cadastrar para realizar a cirurgia de hernioplastia umbilical, pois descobriu, com exames de rotina, que estava com duas hérnias. “Eu sou hipertenso, e sempre realizo os meus exames para saber se está tudo certo; foi quando descobri as hérnias. Assim como foi rápida a cirurgia da minha esposa, a minha também foi. No dia 30 de maio deste ano, eu estava operado, e a equipe do hospital foi muito atenciosa e prestativa”, relatou.

Enquanto ainda está no período de recuperação, Gessicley ainda não voltou ao trabalho por exigir muito da força física, então apenas supervisiona os funcionários, sem carregar nenhum peso. “Eu penso que se todos os estados tivessem um programa como este aqui em Sergipe, não haveria tanta fila de espera no Brasil. Eu indico muito o Opera Sergipe, ele ajudou a recuperar nossa saúde e de mais de 14 mil pessoas. Isso é extraordinário. Já me sinto muito melhor e estou esperando ansiosamente para voltar ao trabalho”, comentou o mecânico.

Resultados positivos

A média mensal de cirurgias realizadas por meio do Opera Sergipe chegou a 1.200 procedimentos, beneficiando pacientes de todas as faixas etárias. As cirurgias mais realizadas dentro do programa, até o momento, foram: laqueadura (3.478); histerectomia (2.913); colecistectomia (2.695) e hernioplastia umbilical (1.992).

“Estamos muito orgulhosos de poder oferecer essa assistência fundamental à população. Nosso time de profissionais altamente capacitados tem trabalhado incansavelmente para atender a essa demanda de cirurgias eletivas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro.

O Opera Sergipe realizou 14.455 cirurgias entre julho de 2023 e 12 de julho de 2024. Para a execução dos procedimentos, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), contratualizou o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju; o Hospital Amparo de Maria, no município de Estância; o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, e o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, a fim de garantir um acesso regulado, qualificado e seguro para os 75 municípios sergipanos.

Acesso fácil

Para ter acesso ao programa, basta ir a uma UBS próxima da sua casa. Após a consulta, o paciente será encaminhado para o cirurgião, que irá cadastrar, se necessário, o usuário no Opera Sergipe. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo ‘Opera Sergipe’.

O aplicativo possibilita a consulta, de forma simples e rápida, da situação atual do processo do Opera Sergipe. Além disso, o usuário pode receber notificações quando houver qualquer atualização no andamento da solicitação. O paciente pode optar por ir à unidade de saúde acompanhar o procedimento, ou ainda acessar o site https://regulacao.acone.com.br/cgi-bin/operasergipe_all.cgi.

Os pacientes já regulados nesta primeira fase do Opera Sergipe passarão por procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade: histerectomia total; histerectomia c/anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperioneoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigástrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

A execução das cirurgias ocorrerá dentro de até 60 dias, a partir do instante em que o cadastro do procedimento cirúrgico for inserido no sistema de regulação.