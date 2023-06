Orquestra Sinfônica de Sergipe lota Barracão da Sergipe

Uma das atrações mais esperadas do Barracão da Sergipe, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) não decepcionou o público que curtia a noite de shows no Arraiá do Povo, neste sábado, 24, Dia de São João. Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, a ORSSE levou um repertório genuinamente nordestino, com canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Rogério, entre outros artistas que embalam os festejos juninos.

O maestro da Orsse, Guilherme Mannis, lembrou que a participação da Orquestra já é uma tradição no Arraiá do Povo. “Para a gente é uma alegria proporcionar momentos como esse para o público. Tradicionalmente, fazemos a abertura dessa festa, e dia 24, Dia de São João, retornamos com mais música. É uma honra fazer parte dessa festa”, frisou.

Acompanhada da família, a professora da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Olívia Camboim destacou a diversidade de atrações do Arraiá do Povo. “Tenho acompanhado toda a programação aqui na Orla, e eu acho muito importante, porque é um espaço super democrático e proporciona momentos como esse, onde a gente pôde assistir a ORSSE, além da Ópera do Milho, do Grupo Imbuaça, que se apresentou ontem. Enfim, espetáculos de teatro, dança e várias outras manifestações artísticas, de forma gratuita, durante do mês do São João”.

Quem também acompanhou a apresentação da ORSSE foi a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Antônia Amorosa, que fez uma participação especial interpretando a canção ‘Chamego Só’, mais conhecida como ‘Sergipe é o País do Forró’. “A cultura de Sergipe é um movimento de várias linguagens, e a ORSSE faz parte desse contexto, porque apresenta, ao longo do ano, várias temáticas, onde a junina também prevalece. Eles estiveram na abertura aqui no Barracão, e retornaram nesta noite de São João para que a gente possa oferecer a um novo público a oportunidade de apreciar música de qualidade e consumido cultura nordestina”, comemorou.

No Barracão da Sergipe, além da Orsse, se apresentam nesta noite de sábado João e Trio Nesse Xote, a Quadrilha Poeirinha do Sertão, de Laranjeiras, e Ednaldo do Acordeon. Já o Coreto Marluce teve Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos. Na Gonzagada, no Complexo Cultural Gonzagão, localizado no Conjunto Augusto Franco, a noite de shows tem a Banda Forrozão Eu & Você, Danny Martins e Lene Hall.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, o calendário foi montado para acontecer em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, são mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Erick O’Hara