Outubro na Estácio: conhecimento, saúde e bem-estar para toda a comunidade

O Centro Universitário Estácio realiza, ao longo de outubro, uma programação diversificada e gratuita aberta à comunidade, unindo educação, saúde, ciência, cidadania e lazer. Os eventos envolvem cursos e projetos de diferentes áreas, reafirmando o compromisso da instituição com a formação integral dos alunos e com o desenvolvimento social da região.

Entre as atividades, estão jornadas acadêmicas, feiras, ações de saúde e atividades lúdicas voltadas tanto ao público adulto quanto infantil — uma oportunidade de aprendizado, cuidado e integração com a comunidade que acontecem na sede da instituição localizada na Rua Teixeira de Freitas, nº 10, bairro Salgado Filho, em Aracaju.

II Jornada PEI

Com o tema “Conexões em Movimento: Ciência e Tecnologia Transformando o Futuro”, a II Jornada PEI acontece nos dias 7 e 8 de outubro, com inscrições gratuitas abertas ao público interno e externo.

O evento promove a troca de experiências entre estudantes, professores e pesquisadores, fortalecendo a inovação e o pensamento científico.

Para a professora Cleide Ane Barbosa, Pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Internacionalização, a Jornada “permite que professores, alunos e pesquisadores apresentem à comunidade os projetos e estudos que vêm desenvolvendo”.

Inscrições pela plataforma Even3: https://www.even3.com.br/ii-jornada-pei-628459/

Viva Estácio: uma experiência prática de carreira para estudantes!

No dia 8 de outubro, das 8h às 12h, a Estácio promove a Feira de Profissões – Viva Estácio, um evento gratuito e aberto ao público que promete ser um marco para quem deseja planejar o futuro profissional. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de vivenciar, na prática, como é o dia a dia de diferentes carreiras. Durante o evento, os visitantes poderão participar de visitas guiadas aos laboratórios, conversar com professores e profissionais, tirar dúvidas sobre cursos e mercado de trabalho, além de participar de sorteios de brindes e concorrer a bolsas de estudo exclusivas.

“Nosso objetivo é oferecer um momento de imersão, em que os participantes possam não apenas ouvir sobre as profissões, mas também vivenciá-las de forma prática. É uma forma de ajudá-los a tomar decisões mais conscientes sobre o futuro”, destaca Caroline Carvalho, gerente comercial da instituição. Inscrições gratuitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/viva-estacio-2025-aracaju/3083783

NAF em Ação

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) segue com atendimentos gratuitos à comunidade até novembro, sempre às terças, quartas e quintas, das 19h às 21h, oferecendo suporte em CPF, CNPJ, Simples Nacional, restituição de tributos, regularização fiscal e educação financeira.

O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (79) 3246-8123.

A coordenadora Cleide Ane Barbosa destaca que o projeto “permite que os alunos aprendam na prática o que discutem em teoria, prestando um serviço de grande valor social”.

Brinquedoteca: Menos Telas, Mais Janelas

Até 14 de novembro, a Estácio oferece uma programação gratuita e divertida para o público infantil, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h.

O projeto “Menos Telas, Mais Janelas” incentiva o aprendizado e o desenvolvimento das crianças por meio de atividades como contação de histórias, letramento literário, jogos de movimento e exploração de profissões.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/projeto-menos-telas-e-mais-janelas/3092015

Ações de Saúde e Bem-Estar

Durante o mês, o curso de Enfermagem realiza ações voltadas à educação em saúde, como atividades sobre cuidados com o câncer de mama e colo de útero junto a colaboradores de empresas da capital, conduzidas por alunos do estágio supervisionado.

O curso de Estética e Cosmética promove, de 6 a 10 de outubro, a Jornada de Estética, com palestras, minicursos e exposições sobre tendências e inovações.

No dia 9 de outubro, às 8h, acontece a I Feira de Visagismo e Colorimetria – “Sua Face, Sua Cor, Sua Identidade”, no Espaço Educart.

Segundo a coordenadora Luana Menezes, o evento “valoriza a estética como ciência que une beleza, bem-estar e autoestima”. Também fazem parte da programação o SPA Kids (13/10), o SPA do Professor (14/10) e o encontro “Praticando o Autoamor” (21/10), alusivo ao Outubro Rosa.

4ª Campanha de Adoção MedVet

O curso de Medicina Veterinária realiza a 4ª Campanha de Adoção MedVet, no dia 9 de outubro, às 17h, na sede da Estácio Sergipe. O evento reforça o compromisso dos futuros veterinários com a causa animal e a responsabilidade social. As edições anteriores já garantiram novos lares para diversos cães e gatos, fortalecendo a integração entre universidade e comunidade.

Seminário de Modalidades Paralímpicas – Centro de Referência de Aracaju/SE

Encerrando o mês, no dia 18 de outubro, a Estácio sedia o Seminário de Modalidades Paralímpicas – Centro de Referência de Aracaju/SE, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O curso presencial, com carga horária de 8 horas e 100 vagas disponíveis, é voltado a professores, estudantes e profissionais da área esportiva que já tenham concluído o curso on-line “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”.

As aulas contemplam conteúdos teóricos e práticos nas modalidades Parabadminton e Halterofilismo Paralímpico, ministradas pelos professores Nathan Santos, Márcio Getirana Mota e Felipe José Aidar Martins.

“Mais do que uma capacitação, o seminário reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social”, destaca a coordenação do curso de Educação Física da Estácio Sergipe. Inscrições gratuitas até 16 de outubro: https://tinyurl.com/yzwwuh5d

Um mês de integração e aprendizado

Com uma programação plural e acessível, a Estácio Sergipe reafirma seu papel como instituição que transforma vidas por meio da educação, promovendo conhecimento, bem-estar e desenvolvimento social.

Outubro será um mês de portas abertas — e de oportunidades para todos.

Texto e foto assessoria