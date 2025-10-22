Outubro Rosa: Opera Mulher realiza ação voltada a cirurgias femininas

Com o objetivo de fortalecer os cuidados com a saúde da mulher, o programa Opera Mulher, iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou nesta quarta-feira, 22, uma ação alusiva à campanha ‘Outubro Rosa’ no Hospital Nosso Senhor dos Passos, localizado em São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju.

O Opera Mulher é um programa do Governo de Sergipe focado na saúde feminina, que faz parte do Opera Sergipe e oferece cirurgias eletivas de média e alta complexidade para mulheres de todo o estado. A iniciativa contempla procedimentos como histerectomia, laqueadura, colpoplastia anterior e posterior, mamoplastia redutora e endometriose.

A ação foi direcionada às mulheres que se encontravam em status de regulação na fila de espera do programa, proporcionando celeridade aos atendimentos e ampliando o acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos. A iniciativa também promoveu um acolhimento humanizado para que as pacientes se sentissem mais confortáveis neste momento importante.

“Com esta iniciativa, o Estado reafirma o compromisso com a promoção da saúde integral da mulher, contribuindo para a melhoria dos indicadores de atenção à saúde feminina e gerando impacto positivo na qualidade de vida das usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Na ocasião, foram realizadas 16 cirurgias de média complexidade, contemplando os procedimentos de histerectomia, laqueadura e hernioplastia. Desde o início do Opera Sergipe, em 2023, até o momento, já foram realizadas mais de 32 mil operações, das quais, 14.266 são cirurgias femininas.

Para a coordenadora do Opera Sergipe, Marli Palmeira, o ‘Outubro Rosa’ no Opera Mulher representa um gesto concreto de valorização, cuidado e respeito com as pacientes sergipanas. “Sabemos que quando se refere à mulher, pensamos nela como um todo. Então, o Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, é um hospital credenciado pelo programa Opera Sergipe, que já vem realizando cirurgias de média complexidade, e hoje será um dia dedicado somente a cirurgias para a mulher, em homenagem à campanha do Outubro Rosa”, informou.

A diretora do Hospital Nosso Senhor dos Passos, Ellen Prado, destacou a importância da ação para a população feminina de Sergipe. “Essas mulheres vinham há um tempo sofrendo com alguns problemas de saúde, e hoje elas esperam solucioná-los por meio do Opera Mulher. Sempre visamos o bem-estar e a qualidade de vida dessas pacientes, principalmente nesses procedimentos cirúrgicos que elas serão submetidas”.

População aprova

Mulheres de várias regiões de Sergipe realizaram procedimentos cirúrgicos durante a ação. A pescadora Loriaci Santos, de 45 anos, e moradora de Pacatuba, sofria com miomas uterinos e precisava fazer uma histerectomia desde 2022. Ela se inscreveu no Opera Mulher há pouco mais de um mês e já foi contemplada com o procedimento. “Eu procurei clínicas particulares e não consegui porque a cirurgia é um custo muito alto para mim. Estou muito feliz por realizar a operação que vai acabar com o meu sofrimento e agradecida ao programa”, declarou.

A pescadora e laranjeirense Edna da Silva, 45, sofria com o mesmo problema e ficou feliz em realizar a histerectomia por meio do programa. “Os miomas me causam muitas dores, deixam o fluxo menstrual forte, e por isso eu preciso tomar muitos remédios. A cirurgia será ótima para mim”, pontuou.

Durante a ação, também foram realizadas hernioplastias. A agente de apoio operacional e itabaianense, Gleisiane da Conceição, 44, foi uma das beneficiadas e realizou o procedimento. Para ela, a operação melhorará a sua qualidade de vida. “Eu sinto dores porque tenho uma hérnia no estômago e o médico me encaminhou para a cirurgia. Então, eu me cadastrei no programa e em pouco tempo fui chamada”, disse.

A dona de casa Amanda Gerônimo, 31, moradora da Barra dos Coqueiros, se inscreveu no Opera Mulher para realizar uma laqueadura. Segundo ela, essa é uma oportunidade para as mulheres cuidarem da sua saúde. “Decidi fazer este procedimento porque não quero mais ter filhos. Estou muito agradecida ao programa por proporcionar esta oportunidade para nós mulheres nos valorizarmos”, enfatizou.

Foto: SES