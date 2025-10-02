Outubro Rosa: Sergipe abraça campanha de conscientização sobre o Câncer de Mama

Sociedade Brasileira de Mastologia alerta sobre prevenção, diagnóstico precoce, estilo de vida saudável e autocuidado permanente para evitar a doença

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais na luta contra o câncer de mama. Com a chegada do mês de outubro, Sergipe adere a uma nova cor para alertar as mulheres que o autocuidado e a prática de hábitos saudáveis previnem a doença e aumentam as chances de cura. A campanha Outubro Rosa é um movimento que ocorre em todo o mundo para despertar e reforçar a ideia que é preciso cuidar da saúde, ter a frequência das consultas preventivas e, caso sejam detectados sinais da doença, iniciar o tratamento o mais rápido possível.

Assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) reforça a mensagem ‘Juntos somos mais fortes’, que destaca a importância da união de toda a sociedade na luta contra o câncer de mama. “A mensagem da prevenção deve ser passada durante todo o ano. Entretanto, o Outubro Rosa é um momento especial para servir de alerta e lutar pelo diagnóstico precoce e assertivo, tratamento e reabilitação eficazes. Realizar exames regularmente e consultar um médico ao notar qualquer alteração, pode aumentar as chances de sucesso no tratamento. A conscientização e a educação sobre a saúde mamária são essenciais para detectar o câncer em estágios iniciais, quando é mais tratável. Temos que priorizar a saúde e incentivar a realização de mamografias e exames clínicos. Juntos, podemos salvar vidas e promover uma cultura de prevenção e do cuidado”, destaca a médica Aline Valadão, presidente da SBM – Regional Sergipe.

Para a edição de 2025, a SBM vem com uma vasta programação desde o mês de setembro, quando ocorreu o III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama, ampliando para outubro, com palestras educativas, parcerias com órgãos públicos e privados para iluminar todo o estado de rosa, cor que simboliza o período, e a Micareta Rosa, evento voltado para saúde, bem-estar, hábitos saudáveis e lazer no dia 25 de outubro, às 16 horas, na praça Governador Marcelo Deda, bairro Farolândia, em Aracaju.

“A missão da SBM é engajar com toda a sociedade, com o poder público, entidades, associações comunitárias, escolas, universidades para disseminar essa importante mensagem do diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer de mama. Esta é a doença que mais compromete a vida das mulheres, entretanto, se diagnosticada precocemente, as chances de cura são gigantes. A união de todos é fundamental para expandirmos a mensagem da campanha e transformar vidas, reforçando a ideia que todo mês é preciso estimular o autocuidado, que a doença tem cura e que podemos alcançá-la por meio de avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes”, reforça Aline Valadão.

Evento mundial

O movimento internacionalmente conhecido como Outubro Rosa simboliza a luta contra o câncer de mama. Tudo começou nos anos 90 do século XX, quando a Fundação Susan G. Komen for the Cure, de Dallas (Texas – EUA) distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes da primeira Corrida pela Cura, promovida anualmente na cidade desde 1990. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, com 75 mil casos novos previstos por ano até 2026, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

O Ministério da Saúde anunciou uma mudança fundamental na política de prevenção ao câncer de mama: a garantia de acesso à mamografia para mulheres a partir dos 40 anos no SUS. Essa é uma conquista que a Sociedade Brasileira de Mastologia defende há mais de 15 anos, baseada em robustas evidências científicas. A decisão alinha o Brasil às principais recomendações internacionais e representa um passo gigantesco para o diagnóstico precoce, a ferramenta mais poderosa que temos para salvar vidas.

Até agora, o rastreamento era focado na faixa etária de 50 a 69 anos. No entanto, uma parcela significativa dos diagnósticos ocorre mais cedo. Cerca de 40% dos casos de câncer de mama são identificados em mulheres entre 40 e 50 anos. Com a nova diretriz, mulheres de 40 a 49 anos poderão realizar o exame, em decisão conjunta com seu médico, ampliando a chance de detectar tumores em estágio inicial, o que eleva as taxas de cura e possibilita tratamentos menos invasivos.

Estudos de grande impacto, como o UK Age Trial, publicado na renomada revista The Lancet, já comprovaram que o rastreamento anual a partir dos 40 anos pode reduzir a mortalidade por câncer de mama em até 25%.

Para a SBM, este momento é um marco, resultado de um trabalho incansável de diálogo e sensibilização junto ao poder público. É uma vitória de toda a sociedade, que reforça o compromisso do país com a saúde de suas mulheres.

Texto e foto Acácia Merici – Assessoria de Comunicação Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe.