Outubro Rosa: SerMulher reforça o cuidado com a saúde das aracajuanas

Nesta sexta-feira (10), as Unidades de Saúde da Família Niceu Dantas, no Mosqueiro, Augusto Franco, no conjunto de mesmo nome, e Osvaldo de Souza, no Bairro Getúlio Vargas, receberam as equipes da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher). As ações, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), integram a programação do Outubro Rosa e têm como objetivo incentivar o autocuidado e acompanhar como as mulheres estão cuidando da própria saúde.

A enfermeira da USF Niceu Dantas, Camila Delgado, ressaltou a importância da iniciativa. “É muito importante esse contato da Secretaria da Mulher com as unidades de saúde, reforçando que o Outubro Rosa é um mês de prevenção ao câncer de mama, mas que o cuidado com a saúde deve acontecer todos os dias”, destacou.

Durante as visitas, as técnicas da SerMulher realizaram o cadastro de usuárias do SUS e distribuíram o Cartão da Mulher, instrumento que ajuda a registrar vacinas, consultas e exames, promovendo o acompanhamento contínuo da saúde feminina.

A estudante Emilli Souza, moradora da Farolândia, aprovou a ação. “Achei muito interessante. Além de aprender a anotar corretamente as vacinas e consultas, também recebemos informações sobre a Ouvidoria da Mulher e os canais de denúncia para casos de violência. É um aprendizado que pode ajudar muitas mulheres”, afirmou.

A gerente da USF Augusto Franco, Flávia Rosa, reforçou o alerta sobre a importância da prevenção. “A mulher precisa estar sempre atenta aos sinais do corpo. Aproveitamos o Outubro Rosa para lembrar que o cuidado com a saúde deve ser constante, o ano todo”, pontuou.

Na USF Osvaldo de Souza, a técnica de enfermagem Amanda Marina também destacou o impacto positivo da ação. “Conversar com as meninas da Secretaria da Mulher foi muito importante. Recebemos o Cartão da Mulher e percebemos o quanto é essencial manter esse olhar atento para a nossa saúde, não só em outubro, mas sempre”, disse.

A chefe de gabinete da SerMulher, Grazielle Nery, destacou o propósito da ação, que tem como lema “A força da prevenção está em cada mulher”, e vem sendo realizada em diversas Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital. “Essa é uma ação que busca alcançar todas as unidades de saúde ao longo do mês de outubro, em uma parceria entre a SerMulher e a Secretaria Municipal da Saúde. Nosso objetivo é levar conscientização sobre a importância da prevenção, incentivar o autocuidado e entender de que forma as mulheres estão acompanhando sua saúde. Além da entrega do Cartão da Mulher, estamos realizando um levantamento de dados para identificar os motivos que muitas vezes levam as mulheres a deixarem de realizar exames e consultas de rotina”, explicou Grazielle.

A gerente da USF Niceu Dantas encerrou o encontro com uma mensagem simples e direta para as usuárias do SUS: “Se cuidem!”

Foto e texto: Ascom/SerMulher