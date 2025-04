Pacientes alcançam o estado de remissão da diabetes tipo 2 em Aracaju

Pacientes estão sendo tratados na clínica Doutor DM2 Diabetes, especializada no tratamento com foco na remissão da doença

Cinco pacientes em tratamento contra a diabetes tipo 2 alcançaram o estado de remissão da doença em tempo recorde. A conquista foi possível graças a uma abordagem multidisciplinar que combinou práticas integrativas, suplementação e mudanças na alimentação. Azenalda Pereira Ribeiro, 70 anos, e Edna Cruz Menezes, 62 anos, fazem parte do grupo que passou por tratamento na clínica Doutor DM2 Diabetes, inaugurada em outubro em Aracaju.

A sócia-franqueada da clínica e biomédica Viviane Lins explica que o diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, hormônio que regula o nível de glicose no sangue. “A função da insulina é quebrar as moléculas de glicose e transformá-las em energia para o nosso corpo. No caso do diabético, a resistência à insulina impede que ela cumpra essa função ou o corpo não produz insulina suficiente, e assim os níveis de glicose se elevam, podendo causar uma série de outras complicações, que vão desde problemas cardiovasculares até amputações, infartos e AVC”, alerta.

Já a remissão, de acordo com ela, é alcançada quando os níveis de glicose e hemoglobina glicada retornam ao normal e assim permanecem por pelo menos três meses, sem a necessidade de medicamentos contínuos para controle. “Embora não represente uma cura definitiva, a remissão é vista como uma pausa na progressão da doença, desde que o paciente adote hábitos saudáveis e mantenha acompanhamento regular”, completa. “Nosso tratamento é realizado em três meses, e o nosso objetivo é tratar e educar o paciente para que, nesse período, ele atinja o estado de remissão e permaneça assim, pois agora ele já saberá o que precisa fazer para se manter nessa condição e quais são os benefícios disso”, acrescenta Viviane.

Consolidada como referência no tratamento voltado à remissão do diabetes, a clínica conta com uma equipe especializada no manejo da diabetes tipo 2, garantindo tratamentos complementares que trazem uma nova perspectiva para os pacientes.

Resultados

Comemorando os resultados expressivos em seus tratamentos, as pacientes Azenalda Pereira Ribeiro e Edna Cruz Menezes dizem estar esperançosas com a qualidade de vida que agora terão após o tratamento.

Apenas 45 dias após o início do tratamento, os exames laboratoriais da primeira paciente, Azenalda, já indicavam glicemia e hemoglobina glicada em níveis normais. De acordo com o Dr. Matheus Almeida, biomédico da clínica, o caso de Azenalda foi marcante. “No início, ela apresentava dores no corpo, frieza nas extremidades, alta glicose e deficiência de vitamina D. Com o tratamento, incluindo suplementação, nova alimentação e práticas integrativas, conseguimos uma melhora significativa em um curto período”, explica.

Mesmo com o sucesso, a paciente continuou em uso de medicamentos. “Agora, ela está sob o acompanhamento do endocrinologista para realizar o desmame gradual, sempre com base nos resultados dos exames”, completa Matheus.

Já a segunda paciente, Edna Cruz Menezes, alcançou a reversão do pré-diabetes em apenas 38 dias de tratamento. Apesar de não apresentar sintomas clássicos da doença, Edna chegou à clínica com glicose e hemoglobina glicada elevadas. Durante o acompanhamento, a paciente perdeu quase quatro quilos, reduziu o índice de gordura visceral e a idade metabólica, além de registrar uma melhora significativa no metabolismo.

“Procurei o tratamento porque queria prevenir a evolução para a diabetes. Sabia que, como pré-diabética, precisava mudar meu estilo de vida. A clínica me ajudou a transformar minha alimentação e a cuidar melhor da minha saúde”, relata Edna.

Entenda o tratamento

Na clínica Doutor DM2 Diabetes, a abordagem integrativa e multidisciplinar são os principais focos para o tratamento. As práticas utilizadas consistem na aplicação do biomagnetismo, que equilibra o pH corporal e estimula o metabolismo. A ozonioterapia também é importante, pois melhora a circulação sanguínea e previne complicações como a retinopatia diabética, além da suplementação personalizada, ajustada para corrigir deficiências e apoiar o funcionamento do pâncreas.

Além disso, o tratamento inclui orientações para alimentação saudável, prática de exercícios físicos, melhora da qualidade do sono e cuidado com o bem-estar emocional. “Esses resultados mostram que, quando unimos ciência, práticas integrativas e dedicação, podemos não só controlar, mas também reverter quadros graves de diabetes tipo 2. Isso nos motiva a continuar inovando e ajudando nossos pacientes a alcançar uma vida mais saudável”, conclui Matheus Almeida.

Sobre a Clínica Doutor DM2 Diabetes

Especializada no tratamento de diabetes tipo 2 e pré-diabetes, a Doutor DM2 Diabetes é referência no Brasil, com unidades espalhadas por 10 estados. Comandada em Aracaju pelos empresários Anderson Araújo e Viviane Lins, a clínica tem como propósito melhorar a qualidade de vida dos pacientes, não apenas controlando a doença, mas alcançando a remissão em muitos casos.

A unidade de Aracaju, localizada na Rua Arauá, nº 882, no bairro São José, é a primeira em uma capital do Nordeste. A clínica combina ciência, tecnologia e práticas naturais para oferecer um tratamento humanizado e eficaz. Mais informações estão disponíveis no site doutordm2diabetes.com.br ou no perfil @doutordm2diabetesaracaju nas redes sociais.

Texto e foto NV Comunicação