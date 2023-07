Palestra da UNINASSAU debate sobre segurança alimentar

O papel do médico veterinário é pouco citado quando esse tema é abordado

A comida passa por um longo processo de produção e inspeção até ser consumida. Esse procedimento garante sua qualidade e a segurança alimentar da população. No caso dos alimentos de origem animal, é necessário um acompanhamento desde o nascimento do bicho até o momento em que o produto chega às mesas das pessoas. Porém, o que poucos sabem é a importância do médico veterinário nesse processo. Pensando nisso, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove o evento “O papel do médico veterinário na segurança alimentar local, nacional e mundial”. Ele acontece quarta-feira (19), às 19h.

“Todo cuidado é importante para que os alimentos cheguem com qualidade nas casas das pessoas, não causando doenças. Isso mostra a necessidade de o veterinário fazer o controle de qualidade durante toda a vida dos animais, garantindo que eles estejam aptos para serem consumidos”, afirma o coordenador do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Aracaju, Diomar Sobrinho.

O debate é conduzido pela médica veterinária Rita de Cássia Carvalho Castro Teles, especialista em Gestão de Saúde Pública e da Família. Ela atua como Referência Técnica Estadual dos Programas de Vigilância e Controle das Leishmanioses, Malária, Leptospirose, Esporotricose e Febre Amarela da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.

O encontro acontece no Centro Universitário, localizado na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link. Para outras informações, entrar em contato pelo e-mail: coordenacao.aracaju@uninassau.edu.br.

Texto e imagem Uninassau