Palestra sobre Sexualidade Feminina acontece nesta quarta-feira em Aracaju

Dando continuidade às ações do mês da Mulher, o Instituto Cencosud Sustentabilidade disponibilizará uma palestra sobre Sexualidade Feminina, nesta quarta-feira, 19, a partir das 16h. O evento educativo acontecerá na sede do Instituto, situado no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte. Os especialistas que conduzirão o bate-papo com orientações serão os profissionais de Saúde: a enfermeira, Milka Rejane e o médico nutrólogo, Dr. Ueslhe Gama.

Considerado um tema tabu e muitas vezes, com estigmas culturais, os palestrantes levarão uma abordagem clínica e prática de cuidados essenciais para uma vida íntima que traga segurança e conforto para as pacientes. As participantes poderão interagir à vontade e tirar todas as dúvidas. O encontro é aberto à comunidade, não necessitando de inscrição prévia.

Texto e foto Shirley Vidal