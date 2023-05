Parceria entre Seduc e Energisa amplia ambiente de aprendizagem

Empreendimento será mais um espaço de aprendizagem com tecnologia de ponta, metaversos, equipamentos sensoriais e 7D

Interativo, multidisciplinar e tecnológico são alguns dos adjetivos empregados pelos profissionais da Educação do Estado, que estiveram nesta quarta-feira, 4, conhecendo o Espaço Energia, localizado no bairro Farolândia, em Aracaju. A visita técnica teve o objetivo de verificar a estrutura e o conteúdo do novo empreendimento para que, nos próximos meses, seja mais um espaço de aprendizagem interdisciplinar com a visita de alunos da rede pública estadual de ensino.

O grupo de 40 educadores iniciou a visita às 13 estações no dome planetário 180º graus, uma sala de projeção que conta a teoria do Big Bang. Logo após o tour inicial, a visita conduzida por técnicos passou pela origem da energia elétrica; por um painel interativo em que o visitante pode utilizar o QR-Code para saber o consumo de cada aparelho e eletrodoméstico de uma casa, até chegar a um ambiente onde a história da empresa e a da energia são aliadas para a aula de geografia e história de Sergipe.

“Um espaço onde os alunos terão informações ágeis, interativas, tecnológicas. Verão na prática o que aprenderam na sala de aula”, disse Aline Carrara, professora de Física do Instituto Estadual Rui Barbosa (IERB).

Em uma das estações os educadores geraram energia através da movimentação por meio do efeito do impulso do corpo num pavimento piezoelétrico. Os instrutores colocaram música, e os educadores se movimentaram ao máximo para gerar energia. Eles conheceram a dinâmica piezoelétrica, que é a capacidade de gerar ondas elétricas por resposta a uma pressão mecânica, no caso, do corpo humano. “Se já saímos daqui extasiados, imagine os alunos”, disse Jacira Carvalho Santana, coordenadora do Centro de Excelência José Figueiredo Barreto.

Ela conta que a experiência será multiplicada na escola para que seja agendada a visita dos alunos com o objetivo de que eles saiam da sala de aula e tenham a experiência da aprendizagem na prática. “Consigo ver aqui várias disciplinas, não somente a física, mas geografia, história, a própria língua portuguesa”, afirmou.

Há também uma Estação Segurança, na qual se conhecem as principais orientações de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica; um Quiz Interativo, no qual o visitante participa com testes de conhecimento e o esperado Cinema 7D, onde os professores puderam, através de realidade virtual, conhecer os caminhos da energia elétrica, desde a fonte até chegar às residências.

“Traremos outro grupo, e a partir da análise dos educadores, estaremos planejando as visitas dos estudantes ao espaço. A ideia é que a gente tenha mais um espaço pedagógico de aprendizagem, com muita tecnologia, interação e dinâmico”, disse Gilvânia Guimarães, diretora de Educação de Aracaju, informando que está sendo oficializada a parceria entre a Seduc e a Energisa.

Mais prática

Na área externa, no piso superior, além de uma bela vista panorâmica da cidade, os visitantes conferiram o Girassol solar, um módulo solar acoplado a uma máquina capaz de seguir a movimentação do sol, emulando a natureza dos girassóis. “Ele rastreia o movimento do sol de leste a oeste, garantindo uma captação de luz muito maior durante todo o dia”, explicou Pedro Luiz, responsável pelo Espaço Energia e especialista em Eficiência Energética.

Há também um Aerogerador, que é um equipamento que utiliza a energia cinética do vento, convertendo-a em energia elétrica, e o Painel fotovoltaico policristalino, que capta a energia solar e converte em energia. Todos eles são integrados para a geração de energia do prédio.

“É um espaço de conhecimento, lúdico, interativo, para a comunidade estudantil e geral, turistas, o qual utiliza muita tecnologia e metaversos, sistema 7D, muito avanço tecnológico e sensorial. O espaço atrairá visitantes para levarmos até eles conhecimento e consciência ambiental e sustentabilidade”, destacou Pedro Luiz.

