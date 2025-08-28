Parceria entre SMS e Estácio promove ação de vacinação em Aracaju

Entre os dias 25 e 29 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS) realiza, em parceria com o Centro Universitário Estácio de Sergipe, a ação “Vacinação Universitária”. O ponto de atendimento está instalado no campus da instituição, localizado na Rua Teixeira de Freitas, no bairro Salgado Filho, funcionando das 8h às 16h. Nos dias 28 e 29, também há atendimento noturno, das 18h às 20h. A iniciativa é desenvolvida sob a gestão de Aízla Carolainy Emily Santos Silva, gerente de Imunização da SMS e egressa do curso de Enfermagem da Estácio.

A ação integra as estratégias do Programa de Imunização para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da prevenção de doenças imunopreveníveis. Para a realização da atividade, o espaço acadêmico foi preparado com ambiente climatizado, computadores, internet e mobiliário adequado. Alunos do curso de Enfermagem da Estácio, acompanhados de seus preceptores, participam da administração das doses, sempre sob supervisão técnica.

A Secretaria Municipal de Saúde fornece todos os insumos necessários e disponibiliza uma profissional especializada para monitorar e acompanhar o processo.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da instituição, Rita Porto, a parceria aproxima a formação acadêmica das demandas sociais em saúde. “Será um enorme prazer participar deste momento tão importante para a saúde de Sergipe. Estamos gratos pela parceria firmada e confiantes de que a iniciativa contribuirá para o fortalecimento da cobertura vacinal”, afirma.

